COD ROȘU de inundații. Românii, alertați prin RO-ALERT Reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud au anunțat ca autoritațile au emis o noua avertizare de tip COD ROȘU de inundații. ”A fost trimisa o avertizare prin RO-ALERT pentru comunele Teaca, Galații Bistriței și Lechința”, au precizat reprezentanții ISU. De asemenea, a fost activat Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției și grupa operativa a ISU, mai informeaza Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bistrița Nasaud. Vezi și: Eurovision 2019. Reacții dure dupa ce Ester Peony a pierdut calificarea in Finala … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

