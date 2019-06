Cod NEGRU de caniculă! Meteorologii europeni avertizează România. Urmează temperaturi de peste …. Cod NEGRU de canicula! Meteorologii europeni avertizeaza Romania. Urmeaza temperaturi de peste …. Cod NEGRU de canicula! Meteorologii europeni avertizeaza ca vor urma 10 zile de canicula in Europa, iar Romania face parte dintre țarile care vor avea de infruntat valul de caldura. Vor urma temperaturi de 35 de grade la umbra, iar mercurul termometrelor va urca pana la 40 de grade. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta . ULTRA LAST MINUTE ANTALYA. Plecare cu avionul din BAIA MARE in data de 08.06.2019 ! In perioada 8 iunie-17 iunie, meteorologii au emis un cod negru de… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 10 iunie – 8 iulie 2019. In prima saptamana de prognoza, Romania va fi in prag de canicula, cu temperaturi de 32 – 33 de grade Celsius. Weekendul viitor, insa, valorile vor atinge 36 de…

- Vremea 7 iunie 2019. Meteorologii anunta pentru ziua de vineri temperaturi de peste 30 de grade in unele regiuni din Romania. Din pacate nu scapam de ploi si instabilitate atmosferica. Afla cum va fi vremea in Bucuresti astazi.

- Papa Francisc a avertizat ca Uniunea Europeana risca sa-si piarda influenta si insasi esenta ca bloc unificat daca liderii sai politici nu reinvie visurile parintilor sai fondatori. Apelul sau pentru o Europa unita, care sa lupte impotriva ideologiilor si politicienilor alarmisti a fost facut in fata…

- Vremea neprietenoasa din aceste zile se schimba radical in curand. Specialiștii de la Accuweather prognozeaza inceputul unei perioade insuportabile din punct de vedere meteorologic, condimentata cu fenomene extreme. Romania se afla printre țarile care vor avea de suferit

- Sfarșitul lunii mai aduce vreme frumoasa in majoritatea regiunilor țarii. Temperaturile vor crește simțitor, apropiindu-se de 30 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi se vor inregistra in Lunca Dunarii și Campia Baraganului, potrivit Cancan. Meteorologii anunța ca ploile ne vor ocoli in urmatoarele…

- Mortalitatea prin boli cardiovasculare este de trei ori mai mare decat cea prin cancer, printre romani, a declarat presedintele Societatii Romane de Cardiologie, Dragos Vinereanu, in cadrul unei conferinte de presa. Specialiștii susțin ca romanii sunt cei mai afectați din Europa din cauza bolilor cardiovasculare.…

- Meteorologii anunța dezastrul! Potrivit acestora, un val de aer polar, venit din nordul Rusiei, va lovi Europa incepand cu aceasta data. Frigul va afecta regiunile din vestul Romaniei incepand cu duminica, iar la inceputul saptamanii viitoare se va extinde in toata țara.

- Meteorologii au emis pentru miercuri o prognoza speciala pentru Bucuresti ce vizeaza ploi, vant și temperaturi cuprinse intre 5 și 15 grade Celsius, scrie Mediafax.Potrivit ANM, de miercuri dimineața pana la ora 20.00 cerul va avea innorari și vor fi condiții sa ploua slab. Citește…