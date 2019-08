COD GALBEN de caniculă! Țara ia foc! Populația trebuie să se adăpostească! HARTA zonelor afectate COD GALBEN de canicula! Țara ia foc! Populația trebuie sa se adaposteasca! HARTA zonelor afectate ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN! Valul de caldura va persista și se va intensifica indeosebi in cursul zilelor de luni (12 august) și marți (13 august) in toate zonele de campie și de podiș, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile maxime, cu mult mai mari decat mediile climatologice specifice perioadei, se vor situa frecvent intre 33 și 36 de grade, mai ridicate pana spre 37…38 de grade, duminica… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorolgii de la ANM anunța ca valul de caldura ce a lovit Romania persista și zilele urmatoare, fiind emis și un avertisment de tip cod galben de canicula.Avertismentul este valabil in zilele 11, 12 și 13 august.Conform ANM, valul de caldura va persista și se va intensifica indeosebi in cursul zilelor…

- Potrivit meteorologilor, valul de caldura va persista și se va intensifica îndeosebi în cursul zilelor de luni (12 august) și marți (13 august), în toate zonele de câmpie și de podiș, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o noua avertizare meteo de vreme severa valabila pana duminica , ora 23. Potrivit meteorologilor, 34 de județe din Romania se afla sub alerta meteo de tip cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina.

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța pentru astazi, 12 iunie, vreme frumoasa. De menționat de pana la data de 16 iunie se anunța Cod galben de canicula pe intreg teritoriul republicii. Maxima termica va urca pana la 33 de grade Celsius.

- ANM anunta ca incepand de marti, ora 10.00, pana miercuri la ora 23.00, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii. The post Informare meteo de vreme rea. 32 de judete sub cod galben de ploi torentiale si vijelii. Vezi harta zonelor afectate appeared first on…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi avertizari cod galben de ploi si vijelii. Instabilitatea atmosferica se mentine pana luni dimineata. The post Anunt de ultim moment: cod galben de ploi, grindina si vijelii, pana luni. Harta zonelor afectate appeared first on Renasterea banateana .

- Meteorlogii au emis un cod galben de vereme severa care afecteaza jumatate de țara, alte cateva județe din Romania fiind sub cod portocaliu. The post Cod galben de vreme severa in jumatate de țara. Vezi harta zonelor afectate appeared first on Renasterea banateana .

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare cod galben de furtuna pentru judetele Mehedinti, Gorj, Valcea, Dolj, Caras-Severin, Timis si Hunedoara, care intra in vigoare marti la ora 18.00 si expira miercuri dimineata. Meteorologii avertizeaza ca in judetele…