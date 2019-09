Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe se implica in ediția a XII-a a concursului „Euroscola”, cu un proiect intitulat „O jumatate de veac cu Romulus Cioflec, scriitor calator in toata Europa”. Concursul național „EUROSCOLA”, ediția a XII-a (2019-2020) a fost lansat de Biroul de Legatura al Parlamentului European in Romania (BLPE), in parteneriat cu […] Articolul CNMV participa din nou la EUROSCOLA, cu un proiect dedicat lui Romulus Cioflec apare prima data in Mesagerul de Covasna .