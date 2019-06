CNAIR, despre cei 43.000 lei dati pe "imagine pozitiva": in Romania, trebuie sa platesti ca sa se spuna adevarul despre tine

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia vehiculelor cu masa totala mai mare de 24 de tone si masele pe axe mai mari de 7 tone va fi restrictionata, incepand cu data de 1 iunie, pe sectoarele de drum din Ucraina pe care se vor inregistra, in timpul zilei, temperaturi de peste 28 de grade Celsius, a anuntat, vineri, Compania Nationala…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), impreuna cu Politia Rutiera, va institui sambata, 1 iunie 2019, in Miercurea Ciuc si Iasi si duminica, 2 iunie 2019, in Blaj, restrictii partiale de circulatie, cu ocazia vizitei in Romania a Papei Francisc. Pentru evitarea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) instituie restrictii de circulatie in zilele de 1 si 2 iunie, in municipiile Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj, cu ocazia vizitei suveranului pontif in Romania. ‘Cu ocazia vizitei in tara noastra a Sanctitatii Sale Papa Francisc, CNAIR…

- CNAIR va investi 32 de milioane de lei pentru a facilita accesul pelerinilor la Manastirea Dumvrava, iar proiectul este prevazut cu patru benzi si intrare pe autostrada, precum si doua sensuri giratorii. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va construi astfel în…

- Durata de realizare a contractului pentru Lotul 3 al Autostrazii Centura Sud a Municipiului Bucuresti este de 42 luni, din care 12 pentru proiectare si 30 luni pentru executia lucrarilor, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intr-un comunicat. …

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vrea sa construiasca autostrazi de la zero prin intermediul companiei pe care o detine, Antrepriza de Constructii, care va participa la licitatii alaturi de celelalte companii interesate si care nu va fi in niciun fel favorizata, a…

- Aflat in plina campanie de imagine, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania a prezentat noi imagini de pe santierul autostrazi Lugoj – Deva. Iar acestea arata ca acolo se munceste, sunt numeroase utilaje si muncitori pe santier. De asemenea, se vede ca se lucreaza la…