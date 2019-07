Cluj: Senatorul Vasile Ilea a demisionat din PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Vasile Ilea a demisionat, joi, din PSD, iar presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, i-a solicitat acestuia sa demisioneze si din Parlament. "Astazi si-a dat demisia din calitatea de membru al PSD si, avand in vedere acest aspect, si faptul ca a fost ales senator pe listele PSD, ii solicit…

- Senatorul Vasile Ilea a demisionat, joi, din PSD, iar presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, i-a solicitat acestuia sa demisioneze si din Parlament. "Astazi si-a dat demisia din calitatea de membru al PSD si, avand in vedere acest aspect, si faptul ca a fost ales senator pe listele PSD,…

- Presedintele Comisiei Electorale Centrale, Alina Russu, a demisionat. Cererea a fost depusa astazi, 2 iulie, la Parlament. Alina Russu isi explica demisia mentionand ca „implementarea initiativelor de ultima ora a modificarii cadrului normativ in materie electorala ar putea trezi suspiciuni vizavi de…

- Ca urmare a anunțului facut de fostul vicepreședinte PNL Brașov, Gheorghe Ialomițianu, privind demisia sa din partid, președintele Organizației Municipale, Adrian Oprica, a spus ca declarațiile fostului deputat liberal, referitoare la conducerea de catre altcineva a partidului, sunt cel puțin deplasate,…

- „Nu a fost nicio semnatura a unui om. Sunt liste cu nume. Acesti oameni trebuie sa semneze ei. Unde s-au semnat? Ca le ai pus tu numele? Daca are semnatura digitala, altfel nu", a declarat Melescanu, la Parlament, conform Mediafax. Ministrul a adaugat ca, daca nu se va schimba legislatia, si la viitoarele…

- O NOUA AMANARE A BREXITULUINumele succesorului Theresei May va fi cunoscut abia peste mai multe saptamani. El sau ea va vrea, aparent, sa negocieze din nou cu UE conditiile plecarii, pentru ca Theresa May nu a reusit sa obtina aprobarea planului sau al retragerii - in pofida faptului ca…