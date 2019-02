Clima la nivel mondial se va modifica. Ce fenomene meteo EXTREME vor urma

Stiri pe aceeasi tema

- ''Vom incepe sa vedem mai multe astfel de (fenomene) meteorologice extreme, atat caniculare cat si reci - cu efecte incredibil de perturbatoare pentru agricultura, infrastructura si viata umana in sine'', a declarat intr-un comunicat Nick Golledge de la Centrul de Cercetare a Antarcticii de la Universitatea…

- Statele Unite se pregatesc pentru temperaturi minime record, provocate de un vortex polar fara precedent. Saptamana aceasta, in Chicago va fi mai frig chiar si decat in Antarctica. Termometrele vor indica minus 48 de grade Celsius.

- Din Dakota de Nord pana in Tennessee si mai ales in zona Marilor Lacuri se anunta un frig cumplit. Gerul a inceput sa puna deja stapanire pe Statele Unite. Pe Lacul Michigan plutesc sloiuri de gheata. Pentru a mentine trenurile in functiune, operatorii de transport in comun au dat foc la sine. La Chicago…

- Presa locala scrie ca aceste colete suspecte au fost trimise misiunilor diplomatice din Marea Britanie, Germania, Elvetia, Spania, Japonia si Statele Unite. ”Coletele suspecte sunt in curs de analizare de catre servicii de interventie prezente la fata locului”, a anuntat politia federala australiana…

- "Este important pentru mine sa ma alatur familiei Bush pentru a celebra viata exemplara a presedintelui George H.W. Bush. Din pacate, acest lucru face imposibile vizitele mele la Paris si Berlin", a scris Michelle Obama pe Twitter. Ea urma sa se afle la 5 decembrie la Paris si la 6 decembrie la Berlin.…

- Tigarile electronice, cele fara ardere sau cele cu vapori ar trebui sau nu sa fie reglementate cum sunt tigarile cu ardere? Este o dezbatere pe care au avut-o specialistii din Europa, dar si din Statele Unite al Americii la cel mai mare summit al tigarilor electronice care a avut loc in Londra. Tari…

- Directia Hidrografica Maritima a organizat, in perioada 13 16 noiembrie, la Constanta, reuniunea comisiilor tehnice ale Grupului de lucru NATO pentru informatii in domeniul geospatial maritim Nato Additional Military Layers co production panel 15 si Geospatial Maritime Working Group Technical Panel…