Claudia Pătrășcanu și-a anunțat divorțul: ”Renunț la viața falsă și tristă…” Claudia Patrașcanu divorțeaza de Gabi Badalau, dupa ce a fost, dupa spusele ei, abuzata emoțional și inșelata. Mesajul transmis de ea pe rețelele sociale este unul dur la adresa fostului soț și surprinzator pentru fanii ei, care o credeau fericita. ”Dupa atata umilința, abuz emoțional, infidelitați, lipsa de langa cei mai minunați copii, jigniri, minciuni… Renunț! Renunț la viața falsa și trista pe care am indurat-o intr-un an, cat intr-o suta! Vreau sa lupt, dar nu sunt singura ci cu Dumnezeu… lupt pentru cei mai curați și sinceri oameni din viața mea (copiii mei)! Veți crește cu iubire și liniște…… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

