"Incidentul a fost incadrat drept act terorist si a fost declansata o operatiune speciala a politiei pentru a-l captura pe atacator", se mentioneaza intr-o nota pe care politia a postat-o pe Facebook si in care se precizeaza ca fatada cladirii a fost afectata.



Atacul asupra postului de televiziune se produce dupa ce 112.ua a cerut fortelor de securitate sa asigure protectie angajatilor sai pe fondul amenintarilor primite din partea gruparilor radicale care "incearca sa influenteze politica editoriala a postului".



Potrivit altor mijloace de informare in masa, atacul are legatura…