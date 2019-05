Citeste vineri de la h 12.00: ” Personal, nu am niciun dubiu: UDMR a fraudat alegerile. Fara voturile dubioase din sudul tarii UDMR nu atingea 5%

Stiri pe aceeasi tema

- Cu cat vom sapa mai mult cu atat surprizele vor fi mai mari. Nu exista nicio logica pentru voturile PSD din Teleorman, Olt, Ialomita, Giurgiu, Dolj, Dambovita, Constanta, Calarasi, Buzau, Braila, Botosani si Bacau. Dragostea subita a unor judete eminamente rosii pentru duplicitarul partid al minoritatii…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgența in valoare de 422.700 lei pentru 107 familii și persoane singurecare se afla in situatii de necesitate ori deosebite. Astfel, familiile sau persoanele care sunt victime ale efectelor unor evenimente deosebite precum incendii,…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza, in prezent, in 108 localitati din 16 judete, cu un numar de 493 de focare, dintre care 10 in exploatatii comerciale, in timp ce in alte cinci judete s-au semnalat doar cazuri la mistreti, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta…

- Capitala și alte 18 județe se afla sub avertizare de cod galben de vant puternic pana miercuri seara, 1 mai 2019. Bucureștiul si 18 judete din sudul si estul tarii intra miercuri dimineata sub o atentionare cod galben de vant puternic, cu viteze la rafala de pana la 75 km/h, valabila pe tot parcursul…

- Dupa ce au participat la comemorarea intrarii solemne a lui Isus in Ierusalim, in Duminica Floriilor, credinciosii romano-catolici comemoreaza Patima si Moartea Domnului, in timpul Saptamanii Sfinte, si se pregatesc sa-l intampine pe Cristos cel Inviat. Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Romano…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza, la ora actuala, in 275 de localitati din 20 de judete, cu un numar de 1.027 de focare, dintre care 15 in exploatatii comerciale, in timp ce in alte trei judete s-au semnalat doar cazuri la mistreti, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru…