Stiri pe aceeasi tema

- Ciro Castellano, socrul Antoniei, tuna si fulgera chiar in ziua in care artista sarbatoreste ziua fiului ei cel mare. Afaceristul o acuza pe cantareata ca-si neglijeaza fetita si ca nu este dispusa sa faca sacrificii pentru aceasta.

- Au trecut mai bine de sapte ani de la moartea regretatului poet Adrian Paunescu, dar familia si prietenii apropiati nu l-au uitat. Si, in cele mai importante momente din an, acestia merg la mormantul artistului ca sa-i aduca un omagiu sau sa se reculeaga. Asa s-a intamplat si in prima zi de Craciun,…

- Antonia a avut parte de un Craciun in familie, alaturi de cei doi copii ai ei si Alex Velea. O umbra se citeste insa pe chipul cantaretei, care sufera pentru ca nu are alaturi o persoana extrem de importanta din viata ei!

- Antonia a avut parte de o atmosfera magica de Craciun, alaturi de cei doi copii ai sai, Dominic si Akim. Alaturi de Alex Velea si de persoanele cele mai dragi, artista a avut parte de un Craciun de poveste.

- Florin Piersic jr. revine pe scena Teatrului National Bucuresti, la Sala Studio, marti, cu o reprezentatie speciala de Craciun a productiei "Freak Show", informeaza un comunicat al organizatorilor evenimentului, Asociatia Culturala Spectaculis, transmis Agerpres."Realizat dupa un material…

- Cunoscutul om de fotbal Constantin Zotta si-a scos amanta la masa inainte de Craciun, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imaginile. Pana sa comande, cei doi au consultat minute in sir meniul, spre exasperarea ospatarului. Cuplul a dovedit, astfel, ca este foarte…

- Carla's Dreams și Irina Rimes, alaturi de mai mulți interpreți din Romania, au lansat un colind. Versurile piesei "Poveste de Craciun" aparțin unui DJ roman, cantate pe melodia lui Leonard Cohen - "Hallelujah".

- Produsele electronice, alaturi de imbracaminte, sunt printre cele mai ravnite cadouri de Craciun, iar Romania se afla in topul tarilor care vor cheltui cel mai mult de sarbatori, conform studiilor efectuate de companii.

- Andrei Sochirca s-a nascut pe 13 decembrie1959, în s. Dubna, r-nul Soroca. A îndragit actoria de mic, când teatrele aveau turnee prin localitațile din țara și el știa cu mai multe luni înainte care teatru va veni în sat. Atunci a hotarât ca va fi actor. De aceea…

- Antonia și Alex Velea au impreuna doi copii, Akim și Dominic, dar cei doi nu au fost inca botezați. Artiștii așteapta sa iși rezolve problemele legale pentru a face nunta și botezul baieților. Intrebata cand avea loc botezul, Antonia a spus ”O sa mai așteptam. Trebuie sa rezolvam cu problemele mele…

- Cele mai frumoase cantece de Craciun dar și melodii de pe albumul lansat recent de Ștefan Banica „Picat din Luna” se vor auzi in exact o saptamana, la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Peste 5000 de fani ai unuia dintre cei mai iubiți artiști din Romania și-au achiziționat deja un bilet pentru Concertul…

- Momente dramatie pentru cantareata Ileana Constantinescu, informeaza Romania TV. Artista a ajuns la Spitalul Floreasca din Capitala, din cauza unor probleme cardiace, dar si cu glicemia mare. Desi, initial, aceasta trebuia sa ramana internata in spital pana dupa sarbatori, medicii au anuntat-o ca…

- In perioada 15 - 25 decembrie va avea loc editia a doua a Targului de Craciun de la Mioveni. La fel ca si anul trecut si de data aceasta, Catalin Maruta va prezenta evenimentul. Prima vedeta ce a anuntat ca va lua parte la acest eveniment este Irina Rimes. Cantareata din Moldova este una dintre cele…

- Antonia sufera cumplit din cauza faptului ca nu-si poate vedea fiica in Romania si ca nu poate petrece timp alaturi de aceasta si cei doi baieti ai ei. Cantareata a vorbit dprocesul de custodie, dezvaluind ce eforturi face pentru a-si avea fetita din nou aproape.

- Joi, pe 7 decembrie, incepand cu ora 17:00, la City Park Mall ninge cu distracție pentru cei mai mici vizitatori ai sai. Centrul comercial ii invita la un spectacol inedit susținut de trupa fenomen, Gașca Zurli. Seria evenimentelor de Craciun de la City Park Mall se deschide joi, 7 decembrie, de la…

- Tricolorii medaliați cu bronz la CM de tenis de masa pentru juniori s-au facut blonzi, precum Generația de Aur la CM ’98 de fotbal. Cristian Pletea, Rareș Șipoș, Dragoș Oprea și Florin Spelbuș, componenții echipei Romaniei, au facut istorie in Italia cucerind prima medalie mondiala la juniori. Romania…

- Asociatia „Romania fara ei” a depus o plangere penala impotriva primarului Capitalei, Gabriela Firea, pentru organizarea ilegala a targului de Craciun in Piata Victoriei. Membrii asociatiei o acuza pe Firea de abuz in serviciu, spunand ca a luat decizia de a amenaja un targ in fata Guvernului, desi…

- In Piața Victoriei din București, unde primarul general Gabriela Firea a anunțat organizarea unui targ de Craciun, au inceput sa se adune oameni in seara de 1 Decembrie, Ziua Naționala. La orele 18.00 erau circa 200 de persoane, cu un drapel tricolor deasupra, scandand ”PSD, ciuma roșie!”. Se adunau…

- Alex Velea si Antonia formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul din Romania. Ei au doi baieti impreuna si, desi au un program solicitant, le acorda multa atentie lui Akim si Dominic. Azi, cantaretul a dezvaluit ca a spus cateva cuvinte indecente de fata cu fiul sau cel mare. In asemenea…

- Conform Directiei Nationale Anticoruptie, in perioada februarie 2009 – decembrie 2013, Robert Grigorescu, in calitate de consilier personal al primarului Sectorului 1 Bucuresti, cu atributii de coordonare a Directiei de Investitii, a cerut procentaje de 10 si 15% din valoarea unor contracte de lucrari…

- "Il rog pe Dumnezeu sa ne dea si noua o pauza, sa se opreasca. Mi-e teama ca generatia asta a noastra extraordinara incepem sa ne intram in mana. Era intr-o stare grav. De doi ani avea probleme mari de sanatate, a fost operata pe inima si a suferit mult", a declarat actorul pentru Mediafax.…

- BRAVO AI STIL, 25 NOIEMBRIE 2017. Astazi, in GALA „Bravo, ai stil!” vom vedea cum Alex Veleava face flotari cu Ilinca Vandici in spate, dar si cat de talentati sunt Slav si Vladau la muzica. Cei doi vor fredona impreuna refrene celebre, asadar va asteapta imagini inedite in aceasta editie a galei…

- Pe strada principala din orasul Filiasi, judetul Dolj, muncitorii primariei au montat decoratiuni de Craciun care seamana izbitor cu lenjeria intima. Localnicii sunt de parere ca ornamentele sunt de prost gust si nu au ce cauta in centrul orasului.

- Locuitorii din catunul Albinen, in cantonul elvetian Valais, sunt dispusi sa scoata bani din buzunar pentru ca satul lor sa nu se depopuleze. In Albinen au ramas doar 240 de oameni, iar numarul copiilor e prea mic pentru ca scoala din sat sa mai functioneze. Ca urmare, localnicii au cerut…

- Romania iși dorește de mult timp sa devina membru al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD). Se vorbește de aceasta aderare din 2004 și au trecut deja de atunci 8 garnituri guvernamentale pe la Palatul Victoria și lucrurile bat pasul pe loc. OECD a primit de 2 ori (in 2004 și…

- Veste buna pentru toti angajatii din Romania! Vom avea patru zile de Craciun 2017 si patru de Revelion. 25 decembrie 2017 cade intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea de Craciun o vacanta de patru zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua zi de Craciun sunt considerate zile libere legale. Acelasi…

- Liviu Dragnea moare politic, dar in mod evident nu se preda si nu o va face chiar daca pretul va fi distrugerea PSD si scoaterea Romaniei din UE. Urmeaza, ma tem, un razboi pe viata si pe moarte, care depaseste deja granitele tarii, avand in vedere ca doua dintre acuzatii vizeaza frauda cu fonduri europene,…

- Patinoar in jurul statuii lui Matei Corvin FOTO. Fostul viceprimar UDMR, lezat de noul concept In urma unei postari pe Facebook a fostului viceprimar UDMR al Clujului, Horvath Anna, s-a creat o dezbatere cu privire la amenajarea unui patinoar in jurul statuii lui Matei Corvin din centrul orasului. Fostul…

- Blonda Maria Constantin iși urmeaza planurile așa cum vrea ea, fara sa-i mai pese de cel care i-a fost partener de viața, Marcel Toader. Cantareața de muzica populara Maria Constantin a trecut printr-un imens scandal de divorț cu omul de afaceri Marcel Toader , scandal care pare ca nu se mai sfarșește.…

- Fetița actriței Tili Niculae, in spital cand avea doar cateva luni. Se pare ca nimeni nu a știut despre drama traita de una dintre cele mai iupite apariții de pe micul ecran. Tili Niculae este implicata total intr-o campanie de ajutorare a copiilor bolnavi de cancer. Actrița a postat pe contul de socializare…

- Moldova, o fosta republica sovietica invecinata cu Ucraina si Romania, pare sa fi gasit solutia pentru a contracara tehnicile de razboi hibrid folosite de Federatia Rusa, scrie cotidianul Washington Times in editia sa electronica.

- Bogdan Chirieac a declarat, la Romania TV, ca nu trebuie ratata nicio șansa pentru dialog. ”Pana la Dodon relația a fost relativ buna. Eu cred ca dialogul este de preferat confruntarii chiar daca este vorba despre Igor Dodon. Ii cunoaștem opțiunile politice, știm pe cine are in spate, cu toate…

- Sfantul ocrotitor al Bucureștilor, Dimitrie cel Nou face parte dintre sfinții romani, care au trait la sud de Dunare. S-a nascut in secolul al XIII-lea, in timpul Imperiului Vlaho-Bulgar de la Tirnovo, intemeiat de frații romani Petru și Asan. Inca de tanar, a ales sa traiasca intr-o manastire, apoi,…

- Surse judiciare au declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca doi barbati, in varsta de 40, respectiv 49 de ani, au fost gasiti, joi seara, impuscati mortal, pe un camp de langa Targoviste, in cartierul Matei Voievod, cunoscut si sub numele de cartierul sarbesc. Anchetatorii banuiesc ca…

- Antonia si Vincenzo au fost casatoriti si au impreuna o fetita care locuieste in Italia, impreuna cu tatal ei. Artista lupta si acum pentru a deveni o femeie libera, dar si pentru custodia micutei Maya. In urma cu cateva zile, fiica Antoniei a surprins pe toata lumea cu un gest scandalos. ( CITESTE…

- Antonia și Alex Velea au impreuna doi baieți. Pe Dominic, de 2 ani și noua luni și pe Akim, care implinește un an in luna decembrie. Ambii nebotezați. Motivul pentru care cei doi artiști nu și-au creștinat copiii are legatura cu divorțul nefinalizat al cantareței de italianul Vincenzo. Doar dupa…

- Velea si Antonia au doi baieti frumosi dar si o mare neimplinire. Nici pana acum nu i-au botezat, desi Dominic are acum doi ani si noua luni iar mezinul, Akim, 11 luni. Totul are legatura cu divortul parca fara de sfarsit al Antoniei, care are ca efect indirect faptul ca din punct de vedere legal, copii…

- Alex Velea a ajuns la capatul rabdarii. Artistul nu-și poate boteza copiii, intrucat inca nu a reușit, din cauza procedurilor, sa le dea numele lui. Alex Velea a inceput de mai bine de un an procesul de paternitate in urma caruia trebuie sa demonstreze ca fiii Antoniei, Dominic și Akim, sunt și ai lui.…

- Disputa dintre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si coalitia de guvernare a continuat si astazi. Dupa Liviu Dragnea, Iohannis l-a luat astazi la tinta pe Calin Popescu Tariceanu. Numai ca seful statului i-a raspuns lui Tariceanu prin purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale, Madalina…