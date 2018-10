Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia se desfasoara normal la aceasta ora pe DN 1, pe raza localitatii Comarnic, judetul Prahova, unde anterior traficul a fost restrictionat pe sensul catre Brasov, din cauza unui accident. Pe fondul traversarii…

- Circulatia rutiera se desfasoara pe o singura cale, in apropierea localitatii Maureni, din judetul Caras-Severin, din cauza unui autotren care s-a rasturnat pe carosabil. Potrivit DRDP Timisoara, incidentul s-a petrecut ieri, dupa ce un autotren nu a adaptat viteza de deplasare in curba si s-a rasturnat,…

- Circulatia rutiera se desfasoara pe un fir alternativ pe DN 1C, in localitatea Șomcuta Mare, judetul Maramures, unde o autocisterna incarcata cu ciment s-a rasturnat dupa ce șoferul a adormit la volan, scrie Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic, pe DN 1C Baia Mare – Dej, pe raza localitatii…

- Mai multe tamponari s-au produs, sambata dimineata, pe Autostrada Soarelui, Bucuresti – Constanta, iar din cauza valorilor mari de trafic spre litoral, pe anumite tronsoane se circula in coloana.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Bistrita Nasaud, pe DN17 Beclean – Bistrita, pe raza comunei Sieu Magherus, a avut loc un accident rutier(pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra directiei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita sau ingreunata din cauza vreunui eveniment rutier. Ca urmare a precipitatiilor abundente din perioada recenta, care au dus la acumularea…

- O fetita in varsta de 13 ani din... The post Gest inexplicabil: O fetita de 13 ani si-a injunghiat bunica cu mai multe lovituri de cutit. S-a intamplat la 170 de kilometri de Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Doua persoane au fost ranite marti la amiaza intr-un accident produs pe drumul dintre Resita si Timisoara. Politistii au anuntat ca accidentul s-a petrecut pe DN58B intre Ghertenis si Maureni. ”Este vorba de un autoturism inmatriculat in Caras-Severin, condus de o femeie de 18 ani din Ghertenis, care,…