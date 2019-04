Patru trenuri de calatori au fost oprite temporar in garile Darste si Timisu de Sus, din cauza unui tren privat de marfa care a ramas defect in linie curenta, informeaza miercuri purtatorul de cuvant al companiei CFR SA, Oana Branzan.



"Circulatia trenurilor este oprita temporar la aceasta ora intre statiile Darste - Timisu de Sus, din cauza unui tren privat de marfa, ramas defect in linie curenta. Pentru reluarea traficului feroviar se va interveni cu o locomotiva de ajutor, care va retrage trenul de marfa in statia Timisu de Sus", a mentionat Oana Branzan.



Pana la finalizarea…