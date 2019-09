Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, in jurul orei 6.00, in comuna Apa (județul Satu Mare) a avut loc un accident care a generat intreruperea traficului rutier și feroviar timp de aproximativ o ora. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca pe magistrala de cale ferata 400, la kilometrul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Oradea – Cluj Napoca, la kilometrul 588+900 de metri, judetul Cluj, a avut loc o coliziune frontala intre un autoturism si un autotren. In urma impactului, doua persoane au suferit leziuni grave, fiind in…

- Accident grav luni dimineața intre un autocar și un autoturism, soldat cu mai mulți raniți. A fost activat planul roșu de intervenție, potrivit Antena3.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Oradea – Cluj, in zona localitatii Uileacu de Cris, judetul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 E60 Cluj Napoca ndash; Oradea, in zona localitatii Capusu Mare, judetul Cluj, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un tir.In urma impactului, soferul autoturismului a decedat.Circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN19, la kilometrul 40 500 de metri, in zona localitatii Sacuieni, judetul Bihor, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un tir.Potrivit primelor date, o persoana este ranita.Circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1, la kilometrul 608 500 de metri, la intrarea in localitatea Tileagd dinspre Oradea judetul Bihor , a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara.In urma impactului, trei persoane…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este intrerupta pe DN 7 Savarsin ndash; Arad, la kilometrul 484 400 metri, in zona localitatii Barzava, judetul Arad, din cauza unui stalp de electricitate cazut pe carosabil, dupa ce a fost lovit de un…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Oradea ndash; Huedin, in zona localitatii Uileacu de Cris, judetul Bihor, un autoturism prevazut cu 8 1 locuri s a angajat intr o depasire, intrand in impact frontal cu un autocamion.Coliziunea s a soldat cu doua persoane…