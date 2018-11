Stiri pe aceeasi tema

- "Am intarziat putin pentru ca am primit doua valize. Prima valiza este cu gogosi de la Rise Project. Sunt aici proaspete. Le mancam aici. A doua valiza, dupa cum probabil stiti eu sunt din Teleorman si ca orice localnic din Teleorman am gasit in fundul curtii o valiza cu documente care nu au ajuns inca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a venit cu doua valize la ședința PSD, ca un raspuns ironic la valiza anunțata de jurnaliștii Rise Project. In prima valiza se afla ”gogoșile Rise Project” și in a doua valiza dosare care il vizeaza pe Klaus Iohannis. ”Prima valiza este cu gogoși de la Rise Project.…

- Intr-una din ele, liderul PSD a pus gogoși ”de la Rise Project”, iar in cealalta erau documente despre dosarele in care a fost implicat Klaus Iohannis. ”Nu am treaba cu valiza celor de la Rise Project”, a zis Liviu Dragnea. Amintim ca o valiza plina cu informații din…

- Haideți sa vedem și știrea cea mica de dincolo de marea știre. De Oana Costea, prim redactor sef-adjunct Libertatea Un țaran din Teleorman gasește o valiza pe pamantul lui. O deschide, poate, cu emoție. Nu știi niciodata, nu-i așa, ce gasești intr-o valiza. ( In trollerul uitat duminica la amiaza langa…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu O valiza pe camp. Plina cu documente. Toate legate de omul cel mai fugarit de DNA și cel mai urmarit de opinia publica. E vorba de Liviu Dragnea. Iar valiza era undeva aruncata neglijent pe un camp din Teleorman. Și ar fi fost gasita intamplator de un cetațean. Care a predat-o…

- "Valiza" misterioasa cu documente ale companiei Tel Drum care ar fi fost gasita de un satean pe un câmp din Teleorman și a ajuns în posesia jurnaliștilor RISE Project conține nu doar informatii importante din interiorul firmei, ci și

- Un localnic din Teleorman a gasit o valiza cu documente despre afacerile TelDrum, care conține insa și mii de fotografii cu viața de huzur pe care o duceau Dragnea și ai lui. Valiza ar fi ajuns la redacția Rise Project, scriu jurnaliștii de aco...

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) i-a confirmat procurorului general Augustin Lazar ca in dosarul pe care l-a depus pentru candidatura la functie nu exista o solutie de clasare intr-un dosar in care era implicat presedintele Klaus Iohannis, dupa ce a solicitat sa i se comunice oficial acest…