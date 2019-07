Ciprian Ciceu, co-fondator BeTrader Academy Romania: Tranzactionez mai mult decat investesc si imi place sa o fac in FUTURES De ceva timp incoace mi-am dorit sa invat doua lucruri destul de complicate. Unul dintre ele il reprezinta asimilarea unui limbaj de programare, iar cel de-al doilea ar fi familiarizarea sau invatarea metodelor de a tranzactiona la bursa.



Bursa, in sine, nu reprezinta un spatiu sau un loc definit ci mai degraba o retea electronica care permite executarea rapida a tranzactiilor. Pentru urmarirea evolutiei actiunilor cotate se tine cont de indici bursieri, caz in care se poate mentiona ca bursa este in crestere sau in scadere. Alaturi de banci, asigurari si pensii private, circuit prin… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

