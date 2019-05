Ciolos: Votand DA la referendum vom delegitima orice tentativa a PSD de a continua lupta impotriva justitiei

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos, liderul PLUS, care candideaza la alegerile europarlamentare din partea Aliantei 2020 USR PLUS, sustine ca el nu va merge la Bruxelles pentru "figuratie", in cazul in care va fi ales, ci pentru a lua decizii bune pentru Romania si intreaga Europa. "Eu nu ma duc…

- Apple se va afla in centrul unei investigatii a Uniunii Europene ca urmare a plangerii facute de Spotify in urma cu doua luni. Plangerea facuta in luna martie de Spotify nu va ramane fara raspuns din partea comisarilor europeni care, conform surselor citate de Financial Times, vor demara o…

- Sectia pentru procurori din CSM a suplimentat joi ordinea de zi cu solicitarea procurorului general, Augustin Lazar (63 de ani), de eliberare din functie prin pensionare. UPDATE Sectia a aprobat cererea de pensionare depusa de procurorul general, au precizat surse din CSM, citate de agentiile…

- O scrisoare a ambasadorului Statelor Unite adresata Germaniei, in care avertizeaza Berlinul sa nu utilizeze echipamentele Huawei pentru viitoarele retele 5G, a dus la declansarea unor noi discutii pe aceasta tema, a declarat miercuri un purtator de cuvant al guvernului. Purtatorul de cuvant…

- Romania nu foloseste echipamente de la grupul chinez Huawei in infrastructura aflata in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), precizeaza institutia pentru agentia Reuters. Washington-ul este din ce in ce mai ingrijorat de expansiunea gigantului in state membre NATO din…

- Dacian Ciolos, liderul PLUS, sustine ca PSD are nevoie de o infrangere usturatoare in alegeri, care sa determine reformarea sa din temelii sau disparitia de pe scena politica, iar aceasta ocazie poate fi oferita de partidul sau, care va fi insa obligat sa creasca intr-un timp foarte scurt pentru a reusi.…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, sambata, la Galati, intrebat despre o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca reprezinta "o posibilitate", dar "pot fi si alte posibilitati". Intrebat, sambata, la Galati, in contextul in care participa alaturi de USR la alegerile…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu privind situatia de la Metrorex legata de posibile defectiuni la materialul rulant si solicitarea unor calatori de instalare a panourilor de siguranta in statii, pentru securizarea peroanelor. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu privind situatia…