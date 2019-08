Cine va fi scutit de taxa auto pentru București Primaria București a publicat propunerea de hotarare legata de noua taxa auto care are in vedere imbunatațirea calitații aerului din Capitala. In propunere se dorește implementarea acestei taxe incepand cu 1 ianuarie 2020, autovehiculele cu masa totala mai mica de 5 tone nu vor putea circula de luni pana vineri, intre orele 7 și 22 in Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA). VEZI CINE E SCUTIT DE TAXA AUTO PENTRU BUCUREȘTI PE DCBUSINESS.RO Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Primaria Capitalei a lansat in dezbatere publica proiectul care prevede interzicerea mașinilor sub Euro 3 in Centrul Capitalei, precum și introducerea unei viniete pentru mașinile care nu sunt din București sau Ilfov. Proiectul va fi in dezbatere pana pe 30 septembrie, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Primaria Municipiului Bucuresti a publicat proiectul ce prevede introducerea unei viniete in Bucuresti. Documentul detaliaza cuantumul taxei pentru fiecare tip de masina, perioadele cand vinieta nu trebuie platita si amenzile pentru lipsa ei. Concret, va fi introdusa vinieta electronica pentru circulatia…

- Posesorii de mașini inmatriculate in alte județe in afara de București și Ilfov nu vor mai putea intra in Capitala decat daca achita o taxa. 10 lei pe zi sau 1.900 lei pe an. Primaria București anunța ca a lansat in dezbatere publica acest proiect. Zeci de mii de mașini cu numere de provincie circula,…

