- Trupa americana de heavy metal „Disturbed” va concerta in premiera in Romania anul viitor. Biletele vor putea fi achiziționate din 23 noiembrie. Trupa americana „Disturbed” va concerta la Arenele Romane pe data de 27 iunie, iar prețul biletelor variaza de la 99 de lei la 229 lei, pentru primele 1000…

- Este celebru și putred de bogat, dar a ramas un om modest. Un mare actor de la Hollywood merge cu metroul, deși iși poate cumpara orice bolid de lux. In plus, a dovedit faptul ca este un adevarat gentleman. Cu o avere de peste 350 de milioane de dolari, actorul ar putea sa aiba chiar o limuzina de…

- Florence + The Machine, 30 Seconds to Mars și Bring Me the Horizon sunt capetele de afiș ale ediției din 2019 a festivalului Electric Castle, care va avea loc in perioada 17 - 21 iulie, la Bonțida, potrivit organizatorilor, scrie Mediafax.Florence + The Machine este una dintre cele mai creative…

