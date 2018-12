Cinci asocieri de firme candidează pentru autostrada Ploieşti – Braşov • Trei dintre acestea sunt din afara Uniunii Europene Violeta Stoica Nicio firma romaneasca nu s-a inscris in procedura de achiziție destinata incheierii unui parteneriat public-privat in vederea construirii autostrazii Ploiești-Brașov, toate asocierile interesate fiind din afara Romaniei și, mai mult decat atat, trei fiind din afara Uniunii Europene, respectiv doua din China și una din Turcia. Guvernul Romaniei a anunțat numarul ofertanților care ar dori sa semneze un parteneriat public privat pentru cel mai ravnit segment din autostrada A3 – cel dintre Ploiești și Brașov – insa reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

- Informațiile despre ofertanți apar, insa, in Sistemul de Achiziții Publice - doua asocieri din China, una din Turcia, Strabag din Austria și Acciona din Spania. Asociația Pro Infrastructura catalogheaza toata procedura derulata de Comisia Naționala de Prognoza drept o „mascarada penibila”. „CNSP nu…

