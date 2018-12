Ciclistul galez Geraint Thomas, castigatorul Turului Frantei in 2018, a fost votat Personalitatea sportiva a anului in Marea Britanie, primind prestigiosul trofeu in cadrul unei gale care a avut loc duminica la Birmingham, informeaza agentia Reuters. Thomas a reusit sa-i devanseze in cadrul anchetei organizate de BBC pe pilotul Lewis Hamilton, care a cucerit anul acesta al cincilea sau titlu de campion mondial de Formula 1, si pe capitanul selectionatei de fotbal a Angliei, Harry Kane, semifinalist la Cupa Mondiala din Rusia. El este primul reprezentant al Tarii Galilor care castiga aceasta prestigioasa…