- Gina Haspel, propusa de presedintele SUA, Donald Trump, pentru functia de director general al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a fost implicata în cazurile actelor de tortura comise în centrele speciale pentru detinerea suspectilor de terorism.

- Bogdan Chirieac spune ca schimbare lui Tillerson de la carma Departamentului de Stat nu este surprinzatoare. Analistul politic pune acțiunea lui Trump pe baza disensiunilor cu Tillerson și amintește de clauza din contractul fostului Secretar de Stat. Totodata, Bogdan Chirieac transmite ca modificarea…

- Presedintele Donald Trump a anuntat marti ca l-a inlocuit pe Rex Tillerson la conducerea Departamentului de Stat cu Mike Pompeo, pana in prezent directorul CIA, informeaza agentiile internationale de presa. 'Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul secretar de stat. El va face o treaba fantastica…

- Serviciul american de streaming Netflix și fostul președinte american Barack Obama sunt în discuții pentru a filma emisiune televizata, scrie ziarul New York Times, citând surse. Interlocutorii publicației au declarat ca discuțiile se afla în faza preliminara,…

- China a cerut vineri Statelor Unite ale Americii sa retraga "cat mai curand posibil" noile taxe impuse la importurile de otel si aluminiu anuntate de administratia Trump, deoarece "vor avea un grav impact" asupra comertului international, relateaza agentia EFE. Ministerul chinez al Comertului…

- Catherine De Bolle, din Belgia, va deveni de la 1 mai directorul Europol, agentia europeana de lupta impotriva criminalitatii, a anuntat joi Consiliul Uniunii Europene care reprezinta cele 28 de state membre, relateaza AFP. Este pentru prima data cand o femeie accede la aceasta functie. Catherine…

- Presedintele american Donald Trump l-ar fi intrebat pe fostul secretar general al Casei Albe Reince Priebus daca anchetatorii procurorului special Robert Mueller au fost ”draguti” in cursul audierii, dezvaluie New York Times (NYT), citand doua surse la curent cu discutia, scrie CNN.Anchetatorii…

- "Am citit raportul cu foarte mare atentie si il sustin pe domnul ministru Tudorel Toader. Nu stiu alte criterii, dar acel raport nu poate fi combatut de nimeni de buna-credinta", a afirmat liderul PSD, citat de news.ro. El a mai spus ca il sustine pe ministrul Justitiei "fara niciun fel de…

- Daniela Lulache, fost director general al producatorului de energie Nuclearelectrica, a fost numita Head of policy and coordination la Agentia pentru Energie Nucleara (NEA) a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD).

- "Dupa 31 de ani de serviciu in cadrul guvernului american, voi pleca la inceputul lui mai in cautarea unor noi oportunitati", a declarat Roberta Jacobson intr-un mesaj in spaniola publicat pe Twitter, fara sa precizeze motivele plecarii sale. Ea a dat asigurari ca relatiile dintre cele…

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un nou atac impotriva lui Jeff Sessions, ministrul numit de el pentru a conduce Justitia, caracterizand drept "rusinoasa" alegerea procedurii pentru a ancheta eventuale abuzuri in termeni de interceptari, scrie AFP.

- Negociatorul șef al SUA cu Coreea de Nord s-a pensionat anticipat. Anunțul a fost facut la scurt timp dupa ce oficialii nord-coreeni și cei americani au anunțat ca sunt dispuși sa discute, scrie CNN. Joseph Yun, in varsta de 63 de ani, reprezentantul special al Statelor Unite pentru Coreea de Nord,…

- Romanul Andrei Iancu, nominalizat anul trecut de presedintele american Donald Trump pentru conducerea Oficiului pentru Brevete si Marci din SUA, va prelua aceasta functie dupa ce a fost confirmat de senatorii americani fara niciun vot impotriva, cu doar 6 abtineri.

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat vineri publicarea unui document democrat confidential care respinge acuzatiile de abuz de putere indreptate impotriva politiei federale (FBI) si a Departamentului de Justitie in ancheta privind afacerea rusa, invocand "ingrijorari pentru securitatea…

- Rachel Brand, "numarul trei" din Departamentul de Justitie al SUA, a demisionat la doar noua luni dupa preluarea mandatului, transmite AFP, care citeaza un comunicat de vineri al institutiei mentionate. "Stiu ca ea va lipsi intregului minister, dar o felicitam cu totii pentru aceasta noua oportunitate…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca, in cadrul dezbaterii de miercuri din Parlamentul European cu privire la modificarea legilor Justitiei din Romania, a asistat la "un concurs de epitete si atacuri aruncate'' de catre europarlamentari romani, reprezentanti ai partidelor din…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat duminica asupra faptului ca tara sa va face "tot ceea ce este nevoie pentru a se apara", la o zi dupa publicarea unei articol in care se relata despre zeci de raiduri israeliene impotriva jihadistilor din Sinaiul egiptean, informeaza AFP. Netanyahu…

- Aceasta ratificare este 'mai mult o chestiune de cateva saptamani decat de cateva luni', a afirmat seful statului austriac, in cadrul unei intalniri la Viena cu Beatrice Fihn, presedintele Coalitiei Internationale pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN), care a promovat adoptarea acestui tratat.Beatrice…

- Tom Shannon (60 de ani), subsecretar de stat pentru probleme politice, este cel mai proeminent diplomat de cariera din SUA, avand peste 34 de ani de serviciu in diplomatie, in subordinea a sase presedinti si 10 secretari de stat. Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat Heather Nauert…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a exprimat "preocupari grave" in privinta exactitatii unui raport intocmit de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a SUA, potrivit caruia ar exista o abordare impotriva lui Donald Trump in cadrul Departamentului de Justitie, relateaza Reuters.…

- Primul tablou, pictat de renumitul artist, John Singer Sargent, ne arata cațiva soldați britanici, care sunt orbiți din cauza expunerii la gaze. Este considerata una dintre cele mai importante lucrari legate de razaboi. Despre pictura Gassed, New York Times spune ca este "Monumentala", in timp ce Daily…

- O femeie ofiter din cadrul Agentiei Nationale a Penitenciarelor va prelua conducerea Penitenciarului de Maxima Siguranta Iasi, investirea in functie urmand aiba loc luni, la eveniment fiind asteptat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Potrivit unor surse judiciare, Cristina Dumitran…

- Negocieri dure pentru noul Guvern. Pentru prima oara in istorie vom avea nu doar un prim-ministru femeie, ci si aproape un sfert dintre cabinete conduse tot de femei. Cel putin asa arata negocierile de pana acum.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a aparat vineri ''valorile'' americane, intr-un discurs despre ''respect'', rostit in plina polemica referitoare la declaratiile atribuite lui Donald Trump despre imigrantii proveniti din ''tari de rahat'',…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a realizat o acheta pe marginea cazului de la Institutul Mamei și Copilului, unde o femeie acuza ca a avortat singura in veceu. Conducerea ministerului prezinta rezultatele anchetei intr-o conferința de presa.

- O femeie nevazatoare din Thailanda a fost condamnata joi la un an si jumatate de inchisoare pentru ca a postat pe Facebook, prin intermediul unei aplicatii pentru persoanele nevazatoare, continut...

- O femeie nevazatoare din Thailanda a aflat joi ca își va petrece un an și jumatate dupa gratii fiindca a postat un mesaj de Facebook al carui conținut este considerat jignitor la adrsa Casei Regale. Femeia de 23 de ani, Nuruhayati Masoe, a scris mesajul cu ajutorul unei aplicații…

- In Monitorul Oficial au fost publicate atat hotararea privind rechemarea lui Mihai Botorog din functia de sef al Consulatului Romaniei la Bonn, cat si cea de numire a lui Gheorghe Dimitrescu. Dimitrescu ar urma sa-si preia functia odata cu plecarea lui Botorog, care trebuie sa aiba loc in termen…

- Donald Trump s-a laudat ca are "un buton nuclear" mai mare decât al lui Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, dar, de fapt, presedintele Statelor Unite nu are niciun buton fizic pentru atac atomic, explica agentia Associated Press, citata de Mediafax.

- Intalnirea cu presedintele american Donald Trump a constituit punctul central al celui de al treilea an din mandatul presedintelui Klaus Iohannis, dar pe langa aceasta, in plan intern, Klaus Iohannis a dus un razboi politic total cu cei din coaliția de guvernare, cu jocuri de culise și mișcari de…

- Protestatarii si politicienii din Romania - "tara care s-a luptat mult timp cu coruptia" - se pregatesc pentru o perioada tensionata in luna ianuarie, la aproape un an dupa ce sute de mii de oameni au iesit in strada pentru a se opune masurilor guvernamentale de relaxare a luptei impotriva coruptie,…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA, relateaza site-ul agentiei Reuters. Mihai Alexandru…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, pentru cotidianul New York Times (NYT), ca ancheta privind eventualul amestec al Rusiei in alegerile din 2016 pentru Casa Alba 'da o foarte proasta imagine' despre Statele Unite, el aratandu-se increzator ca procurorul special Robert Mueller,…

- Intr-o perioada cu ape tulburi in politica, dar și cu razboaie declarate fara ocolișuri in peisajul Justiției din Romania, iata ca PSD se confrunta, pe langa altele, și cu o problema serioasa. Mai exact, pare sa nu gaseasca un candidat propriu la președinție. Și, atunci, in strategia social-democraților…

- "Aceasta decizie reafirma faptul ca palestinienii beneficiaza de sprijinul international pentru cauza lor dreapta. Ne vom continua eforturile la ONU si la alte forumuri internationale pentru a pune capat ocupatiei (israeliene) si pentru a crea un stat palestinian cu capitala Ierusalimul de Est",…

- Rezolutia a fost adoptata cu votul favorabil a 128 de tari membre, noua voturi contra si 35 de abtineri. Australia, Canada, Mexic si Filipine s-au aflat printre tarile care s-au abtinut de la vot.SUA au facut luni uz de dreptul lor de veto la o rezolutie propusa de Egipt condamnand recunoasterea…

- Cavusoglu a calificat comentariile lui Trump pe marginea votului drept incercari de intimidare si a subliniat ca SUA se inseala daca cred "ca demnitatea si cuvantul statelor membre sunt de vanzare"."Poti fi puternic, dar asta nu inseamna ca ai dreptate", a adaugat Cavusoglu.Adunarea…

- Pentagonul a cheltuit 22 de milioane de dolari din bugetul Departamentului de Stat pentru derularea unui program care sa investigheze OZN-urile, scriu jurnalistii de la New York Times, care redau mai multe interviuri cu persoane implicate si citeaza...

- Criza de personal la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Gorj! Conducerea instituției susține ca agenția se confrunta cu o lipsa acuta de personal de mai mulți ani, astfel ca angajații se plang de faptul ca nu iși pot duce la indeplinire sarcinile, mai ales ca și responsabilitatea este…

- Oficialitati ale FBI din investigatia privind Rusia au facut comentarii dure la adresa presedintelui Donald Trump, privind un eventual amestec al Rusiei in campania prezidentiala, numindu-l pe Trump "un idiot”. Unul dintre oficiali a spus intr-un text trimis chiar in noaptea alegerilor…

- Zilele acestea evolueaza in spațiul public doua contrarii: solemnitatea și circul. Solemnitatea e regala, circul e politic. Națiunea se pregatește de funeraliile ultimului Rege al Romaniei, in timp ce o mana de politicieni versați și vexați de brațul lung al legii ciuruiesc sistemul juridic romanesc,…