Christophe Dridi, noul director al Automobile Dacia şi Groupe Renault România Dridi va prelua aceasta responsabilitate de la Jerome Olive, Alliance Regional SVP Manufacturing Process Engineering & Supply Chain Eurasia Region, care a avut un mandat interimar incepand cu luna septembrie a acestui an, se arata intr-un comunicat al Groupe Renault Romania. Conform aceleiasi surse, Christophe Dridi a fost director executiv al Uzinei Vehicule Dacia si membru in comitetul de management al companiei.



