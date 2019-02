Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestuia, la sfarsitul lunii decembrie 2018, Consiliul Concurentei a semnat un contract cu firma Maguay pentru realizarea aplicatiei, contractul avand o valoare de 1,42 milioane de lei, relateaza Agerpres. "Pana la jumatatea lunii martie va fi finalizata aplicatia de catre Maguay, urmand…

- Consiliul Concurentei nu a gasit dovezi din care sa reiasa ca, in octombrie 2008, bancile s-au inteles intre ele pentru a creste nivelul indicelui ROBOR, a declarat, marti, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, la Comisia de ancheta parlamentara pe acest subiect. Potrivit…

- Amenzi uriașe pentru Auchan, Cora și Carrefour! Consiliul Concurenței acuza fixarea prețurilor de la raft. Consiliul Concurenței a sancționat sapte companii active pe piața comercializarii produselor alimentare din Romania (3 retaileri și 4 furnizori ai acestora) cu amenzi in valoare totala de 87.713.336…

- Consiliul Concurenței a decis sancționarea Companiei Orange Romania cu o amenda in valoare de 64.915.183 lei – aproximativ 14 milioane de euro – deoarece a constatat ca, in perioada 2011-2015, operatorul de telefonie a limitat accesul unei companii care intermediaza transmiterea de mesaje comerciale…

- "Nu am in vedere plafonarea preturilor la produse alimentare. Am vazut si eu o asemenea interpretare si am citit-o si eu in presa. Trebuie sa fim foarte atenti si foarte echilibrati. Trebuie sa punem in aplicare prevederile legale pe care le avem, sa le urmarim, asa cum este si acest control facut…

- Consiliul Concurentei deruleaza in prezent doua investigatii in sectorul financiar si precizeaza ca a facut in trecut recomandari privind imbunatatirea concurentei in domeniul bancar, recomandari care insa nu au fost preluate in legislatie, potrivit unui comunicat al institutiei. Aceasta după ce,…

- Consiliul Concurentei deruleaza in prezent doua investigatii in sectorul financiar si precizeaza ca a facut in trecut recomandari privind imbunatatirea concurentei in domeniul bancar, recomandari care insa nu au fost preluate in legislatie, potrivit unui comunicat al institutiei. Aceasta după ce,…

- Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a estimat, marți, ca exista șanse sa aiba in ianuarie primele concluzii privind investigația facuta pe piața carburanților, astfel incat sa inainteze și o propunere. Bogdan Chirițoiu a spus, marți, in cursul unei audieri la Comisia economica,…