Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca astazi va avea o deplasare la Bruxelles pentru a discuta cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre pozitia de comisar european din partea Romaniei, potrivit Mediafax. „Am vorbit saptamana trecuta (cu seful statului – n.r.) despre comisarul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata, cu privire la propunerile de comisar european, ca Rovana Plumb si Dan Nica sunt doua propuneri nefericite si a subliniat ca Guvernul trebuie sa le retraga. "Si Rovana Plumb, si Dan Nica reprezinta solutii profund nefericite pentru comisar…

- Fostul europarlamentar Cristian Preda, membru PLUS, spune ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa trimita propriile propuneri de comisar european la Bruxelles si sa se foloseasca de influenta de care dispune in PPE pentru ca Romania sa aiba in Comisia Europeana o persoana cu care ne putem mandri,…

- ”Dancila i-a trimis Ursulei von der Leyen doua propuneri pentru poziția de comisar european ce revine Romaniei: Dan Nica și Rovana Plumb. Doi pesediști. Cred ca președintele Iohannis e perfect indreptațit sa trimita alte propuneri la Bruxelles. Profilul e clar: europeni, competenți și care…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan și analistul politic Bogdan Chirieac au avut duminica, la Romania TV, un schimb de replici legat de alegerile prezidențiale.Chirieac a zis ca Dan Barna e pe locul 1, Viorica Dancila e pe locul 2 și Klaus Iohannis e pe locul 3. Rareș Bogdan i-a propus lui…

- "Domnul presedinte stia de la inceput stadiul pregatirii pentru preluarea presedintiei. Am avut o discutie cu domnul presedinte inainte, i-am explicat ca suntem pregatiti, ca stim ce dosare vor fi finalizate si ca vom prelua din mers, ca stiu cum functioneaza institutiile europene, dar totusi a iesit…

- Premierul Viorica Dancila ia in calcul sa plece la Bruxelles pentru o functie de comisar european din partea Romaniei, sustin surse din PSD pentru Digi24.ro. Ultimele discutii de la Bruxelles in care liderii europeni negociaza pentru cele mai importante functii dau nastere calculelor pe care si le…

- "Puterea nu mai este in mediul politic in randul celor democratic alesi. Romania se intoarce la epoca catuselor. Despre ce vorbim? S-a dat o decizie politica in cazul Dragnea. Sunt absurde si procesul si sentinta. Orice incercare a doamnei Dancila, acum, de a salva Guvernul se loveste tot de o decizie…