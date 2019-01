Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile pentru construirea zidului solicitat de presedintele SUA, Donald Trump, la frontiera cu Mexicul ar putea dura peste zece ani si ar putea costa zeci de miliarde de dolari, afirma experti consultati de cotidianul The Washington Post.

- Intre desene animate, super-eroi Marvel si filme Star Wars, studiourile Walt Disney au avut un alt an fast in 2018, obtinand, pentru al doilea an consecutiv, venituri de sapte miliarde de dolari din cinematografe din intreaga lume, informeaza AFP. "Este doar a doua oara in…

- O intamplare incredibila pentru doi soti americani, povestita de Dan Dotson, vedeta emisiunii „Storage Wars” (Razboiul Depozitelor). Dotson a dezvaluit ca, in timpul unei licitatii din Indio (California), o femeie i-a spus ca sotul ei a cumparat pentru seful sau o boxa cu 500 de dolari, care avea in…

- Globul de Aur atribuit lui Marilyn Monroe in 1961 a fost vandut pentru suma record de 250.000 de dolari la casa de licitatii Julien's in Beverly Hills, California, au anuntat sambata seara oficiali de la licitatie, relateaza Reuters. Premiul obtinut in 1961 pentru cea mai buna actrita…

- Atacurile armate in scoli, cel putin in Statele Unite, sunt o realitate, periodic, prezenta in programele de stiri. Tragedia unora este insa ideea de afaceri a altora. O firma israeliana a creat un ghiozdan care se tranforma in vesta antiglont.

- De aceea se numește „Money” Mayweather! Vedeta americana din boxul profesionist și-a cumparat o noua vila de lux, in Las Vegas (SUA), pe care a platit 10.000.000 de dolari. Deși s-a retras in 2017, in top 10 al celor mai bine platiți sportivi din lume pe 2018, realizat de Forbes, Floyd Mayweather e…

- Un singur bilet, cu numele 5, 28, 62, 65, 70 si 5, a obtinut marele premiu-record al loteriei americane, in valoare de 1,6 miliarde de dolari - cel mai mare castigat vreodata in Statele Unite si in lume -, au anuntat miercuri reprezentanti Mega Millions. Biletul castigator in extragerea de…