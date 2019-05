China, responsabilă pentru creşterea bruscă a emisiilor care diminuează stratul de ozon Un procent de circa 40-60% din cresterea globala a emisiilor de triclorofluorometan (CFC-11), substanta folosita in frigidere si care distruge stratul de ozon, incepand din 2013 poate fi atribuit regiunilor industriale Shandong si Hebei, din nordul Chinei, sustine echipa de cercetatori de la agentia australiana Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation si Universitatea din Bristol, Marea Britanie, scrie Agerpres. In urma studierii parametrilor atmosferici din Coreea de Sud si Japonia, cercetatorii au estimat ca emisiile de CFC-11 provenind din estul Chinei continentale… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

