- Donald Trump s-a declarat joi "foarte dezamagit" ca Administratia din China alimenteaza cu petrol Coreea de Nord, avertizand ca din aceasta cauza nu se va putea ajunge la solutionarea pe cale pasnica a crizei nord-coreene. "Prinsi cu mainile patate; sunt foarte dezamagit ca Administratia din China permite…

- China a respins vineri acuzatiile presedintelui american Donald Trump conform carora ar permite transportul naval de petrol catre Coreea de Nord, incalcand astfel sanctiunile dictate de ONU, transmite AFP. 'A lansa acuzatii fara motiv prin intermediul presei nu contribuie la intarirea…

- Statele Unite trebuie sa abandoneze "mentalitatea specifica Razboiului Rece" si sa accepte ascensiunea Chinei, avertizeaza Administratia de la Beijing, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a catalogat statul chinez drept rival strategic. "Indemnam Statele Unite sa inceteze actiunile…

- Actorul Alec Baldwin (59 de ani) l-a interpretat pe Donald Trump intr-o editie speciala a emisiunii „Saturday Night Live“, in care presedintele american transmite un mesaj de Craciun de la Casa Alba, impodobeste un brad „al rusinii“ si afirma ca razboiul cu Craciunul s-a incheiat si va fi inlocuit curand…

- Președintele SUA Donald Trump a vorbit la telefon, joi, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Cei doi lideri discutând &"sa lucreze împreuna pentru a rezolva situația foarte periculoasa din Coreea de Nord&", a procizat Casa Alba.

- Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon timp de aproximativ zece minute, discutand despre cum pot „lucra impreuna pentru a rezolva situația foarte periculoasa din Coreea de Nord”, a anunțat Casa Alba, potrivit Politico.com. In timpul discuției, liderul american i-a mulțumit omologului rus…

- Coreea de Nord este "cea mai mare amenintare imediata pentru Statele Unite", iar potentialul unui razboi intre SUA si Coreea de Nord creste de la o zi la alta, a atras atentia H.R. McMaster, la Forumul National de Aparare Reagan, informeaza The Guardian. "Cred ca este in crestere in fiecare zi, ceea…

- Șeful diplomației de la Phenian este de parere ca șeful statului american și Casa Alba doresc izbucnirea unui razboi nuclear. El spune astfel ca SUA ”cerșesc” un conflict nuclear.Ministrul de Externe al Coreei de Nord a declarat ca Donald Trump impreuna cu administrația sa “cerșesc un razboi…

- Presedintele american Donald Trump a facut apel la China ''sa utilizeze toate parghiile disponibile pentru a convinge Coreea de Nord sa renunte la provocarile sale'' si la cursa sa de inarmare nucleara, apel ce survine dupa ce Phenianul a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala,…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping sa opreasca aprovizionarea cu petrol a Coreei de Nord, dupa recentul test balistic efectuat de catre regimul de la Phenian, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut, miercuri, lui Xi Jinping, presedintele Chinei, sa foloseasca toate mijloacele disponibile pentru a stopa actiunile provocatoare ale Coreei de Nord, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Cei doi lideri au avut o conversatie telefonica la…

- Ultimul test nuclear al Coreei de Nord reprezinta un act provocator, dar in acelasi timp toate partile implicate trebuie sa isi pastreze calmul pentru a evita un conflict major, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, relateaza site-ul cotidianului New York Times.…

- Protestul de miercuri seara are loc la o luna dupa alegerile parlamentare din Austria, castigate de catre Partidul Popular (OVP, centru-dreapta). Liderul OVP, Sebastian Kurz, a fost mandatat sa inceapa negocierile pentru a forma o noua majoritate parlamentara, iar acesta a purtat deja negocieri…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat sambata ca a convenit cu presedintele chinez Xi Jinping ca tarile lor sa intensifice cooperarea in ce priveste dosarul nord-coreean, transmite Reuters.Cei doi lideri au avut o intrevedere in marja summitului APEC (Forumul de Cooperare Asia-Pacific),…

- Președintele american Donald Trump și-a incheiat vizita oficiala in China, țara pe care a criticat-o adesea in timpul campaniei electorale. La final, liderul de la Casa Alba a afirmat pe Twitter ca „nu invinovațește” China pentru ca „a profitat de SUA”, susținand ca ar fi facut același lucru. In plus,…

- Melania Trump a vizitat vineri Marele Zid, in apropiere Beijing, dupa o vizita la gradina zoologica din capitala chineza, unde a admirat doi urși panda, un animal extrem de popular in randul chinezilor, folosit de catre autoritați in scopuri diplomatice, informeaza AFP și CNN. Soțul…

- Presedintele american Donald Trump a facut bilantul vizitei sale in China, subliniind ca intalnirile avute cu omologul sau chinez Xi Jinping au fost „foarte productive“, mai ales in problemele legate de schimburile comerciale si programul nuclear al Coreei de Nord.

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a sosit vineri in Vietnam pentru un summit al națiunilor Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC), a patra etapa a unui turneu in Asia de 12 zile, informeaza Reuters. Casa Alba a anunțat ca Trump va prezenta o viziune americana…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- Presedintele american, Donald Trump, a evidentiat joi la Beijing "alchimia buna" pe care o are cu omologul sau chinez, Xi Jinping, subliniind ca exista o solutie la dosarul nord-coreean, transmite AFP. "Intalnirea noastra din aceasta dimineata a fost excelenta (...). Am vorbit despre Coreea de Nord…

- Donald Trump a ajuns in China, cel mai important moment al vizitei președintelui american in Asia. Programul nuclear al Coreei de Nord și deficitul comercial la Statelor Unite in relațiile bilaterale cu Beijingul sunt doar doua teme care vor fi discutate de cei doi lideri.

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri ca asteapta rezultate 'pozitive si importante' de la vizita omologului sau american Donald Trump la Beijing, informeaza agentia Xinhua, preluata de AFP.Cei doi lideri urmeaza sa discute joi asupra programului nuclear al Coreei de Nord - China…

- Presedintele american Donald Trump a avut parte de o primire fastuoasa in China, fiind intampinat cu covorul rosu si delectat cu un program artistic special inainte de abordarea unor dosare sensibile, intre care cel legat de programul nuclear al Coreei de Nord.

- Președintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri ca așteapta rezultate 'pozitive și importante' de la vizita omologului sau american Donald Trump la Beijing, informeaza agenția Xinhua, preluata de AFP. Cei doi lideri urmeaza sa discute joi asupra programului nuclear al Coreei de Nord —…

- Presedintele american Donald Trump a sosit miercuri in China pentru o vizita de stat de trei zile, etapa cea mai delicata a turneului sau asiatic, in cursul caruia incearca sa construiasca un front unic impotriva ambitiilor nucleare ale regimului nord-coreean, relateaza agentiile internationale de presa.…

- Presedintele american Donald Trump a cerut Congresului suplimentarea cu 4 miliarde de dolari a programelor de aparare antiracheta, in scopul contracararii amenintarii venite din partea Coreei de Nord, a anuntat Casa Alba. Aflat acum intr-un turneu de 12 zile in Asia, seful administratiei SUA, a precizat…

- Donald Trump a ajuns sambata seara in Japonia, prima țara vizitata in cadurl turneului de 10 zile in Asia. Este cel mai lung turneu in Asia efectuat de catre un presedinte american in ultimii 25 de ani, potrivit BBC News. In data de 7 noiembrie, Trump va discuta in Coreea de Sud cu presedintele Moon…

- "Cooperarea militara intre Coreea de Sud si SUA, precum si cu Japonia, au devenit importante, insa aceasta cooperare vizeaza combaterea provocarilor nucleare si cu rachete balistice din Coreea de Nord. Dar nu cred ca este oportuna dezvoltarea cooperarii la un nivel de alianta militara trilaterala.…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri intr-o conferința de presa la Moscova ca o astfel de intalnire ar putea avea loc.In prezent, parțile incearca sa se puna de acord in privința unei astfel de intalniri la summitul APEC din 10-11 noiembrie in Vietnam, a…

- Trump incepe vineri un turneu de zece zile in Asia, cu vizite in cinci țari - Japonia, Coreea de Sud, China, Vietnam și Filipine. .Unul dintre obiectivele centrale ale primei sale vizite in regiune este "de a consolida hotararea internaționala privind denuclearizarea Coreei de Nord", a…

- Intr-un gest extrem de rar, Xi Jinping a raspuns la mesajul de felicitare al lui Kim Jong-Un de saptamana trecuta cu privire la realegerea sa in calitate de lider al Partidului Comunist Chinez (CPC), in cadrul celui de-al 19-lea congres al partidului. Xi va ramane la guvernare cel putin pana in…

- Formatiunea pro-britanica Partidul Unionist Democrat si nationalistii irlandezi din cadrul Sinn Fein nu au ajuns la un numitor comun, dar vor continua negocierile marti cu scopul de a restabili un guvern descentralizat, a anuntat secretarul de stat britanic pentru Irlanda de Nord, James Brokenshire.…

- Declaratia ministrului de externe nord-coreean cu privire la eventualitatea unui test nuclear atmosferic in Oceanul Pacific trebuie luata literal, a declarat un inalt oficial nord-coreean intr-un interviu difuzat de CNN miercuri, potrivit Reuters, informeaza AGERPRES . “Ministrul de externe este pe…

- Statele Unite au trimis doua nave portavion si grupurile navale aferente în vestul Oceanului Pacific, în perspectiva turneului presedintelui Donald Trump în tari asiatice si pe fondul tensiunilor cu regimul din Coreea de Nord, potrivit Mediafax. Portavioanele USS Theodore…

- Donald Trump are doar 30% sanse sa ramana la Casa Alba pana la sfarsitul mandatului. Sunt cuvintele lui Steve Bannon, ex strategul presedintelui american, relateaza cunoscuta revista Vanity Fair. Acuzatiile sunt foarte grave si cere punerea in aplicare al 25-lea amendament pentru presedintele SUA pe…

- Șase avioane militare americane, între care doua bombardiere grele ale Statelor Unite, au survolat în ultimele ore Coreea, într-o misiune de „antrenament”. Doua bombardiere strategice B-1B, 2 avioane sud-coreene F-15K și 2 F-15 japoneze au survolat…

- Presedintele american Donald Trump s-a intilnit cu echipa sa de securitate nationala pentru a discuta optiuni privind un raspuns la o eventuala agresiune din partea Coreei de Nord si privind amenintarea nucleara nord-coreeana, a anuntat marti Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Trump a primit…

- Intr-o discuție telefonica avuta cu secretarul de Stat al SUA, Lavrov a considerat "inacceptabila o escaladare a tensiunilor din peninsula coreeana, la care conduc pregatirile militare americane din regiune", potrivit unui comunicat al ministerului rus de Externe.Șeful diplomației de la…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a sosit sambata la Beijing pentru a discuta despre criza nucleara nord-coreeana cu presedintele Xi Jinping, relateaza AFP. Aceasta este cea de-a doua vizita a sefului diplomatiei americane in China de la instalarea in functie a administratiei Donald Trump…