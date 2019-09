Todd Hohn, fost pilot al fortelor aeriene americane, a fost arestat saptamana trecuta la Guangzhou, in sudul Chinei, in momentul in care se pregatea sa ia un zbor pentru Hong Kong, locul sau de resedinta. Barbatul tocmai efectuase livrari in China continentala pentru grupul american de logistica FedEx.

"Vamesii de pe aeroportul Guangzhou Baiyun au descoperit 681 de gloante in bagajele unui pasager american", a spus intr-o conferinta de presa un purtator de cuvant al diplomatiei chineze, Geng Shuang.

"S-a descoperit ca (pasagerul) era un pilot al FedEx", a precizat Geng, adaugand…