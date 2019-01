Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Boliviei, Evo Morales, a felicitat China pentru succesul misiunii sale spatiale Chang'e 4 care exploreaza fata nevazuta a Lunii, relateaza sambata EFE. Modulul de asolizare al misiunii Chang'e 4 s-a plasat cu succes pe fata nevazuta a Lunii, in craterul Von Karman…

- Roverul Yutu-2, care face parte din misiunea chineza Chang'e 4, a lasat prima "amprenta" a unui vehicul spatial pe fata nevazuta a Lunii, a raportat vineri dimineata presa de stat din China, citata de DPA. Roverul chinez, cunoscut si sub denumirea "Iepurele de Jad", a lasat primele…

- Imaginile au fost trimise prin intermediul satelitului artificial Queqiao, care opereaza pe orbita din jurul celui de-al doilea punct Lagrange L2 al sistemului Pamant-Luna. Sectorul ascuns al Lunii nu a fost pana acum cercetat niciodata, China devenind astfel prima natiune ca a aselenizat cu secce…

- Vehiculul numit Chang'e-4 - dupa numele zeitei Lunii din mitologia chineza - a fost ridicat de la sol de o racheta de tip Long March 3B din centrul de lansare de la Xichang (sud-vest) cu putin inainte de zorii zilei de sambata, potrivit Xinhua. Este inceputul unui lung periplu pentru dispozitivul…

- Agentia spatiala chineza a intrat pe ultima suta de metri inainte de lansarea, prevazuta vineri, 7 decembrie, a misiunii robotice Chang'e 4 de aselenizare pe fata nevazuta a Lunii, prima misiune de aselenizare in emisfera selenara pe care nu o putem vedea niciodata de pe Pamant.

