Chile: 7 morţi în urma revoltei, preşedintele Pinera declară ţara ''în război'' Chile este "in razboi", a afirmat duminica presedintele Sebastian Pinera, a carui tara este zguduita de trei zile de revolte si jafuri care au facut sapte morti, cea mai grava explozie sociala din ultimele decenii, noteaza AFP. Pentru a doua noapte consecutiv, o masura de stare de asediu a fost decretata la Santiago de Chile intre orele 19.00 si 06.00 (22.00-09.00 GMT). Starea de urgenta este, de asemenea, in vigoare in mai multe regiuni, printre care capitala cu sapte milioane de locuitori. Masura a fost extinsa duminica seara in mai multe orase mari din sudul si nordul tarii. "Suntem in razboi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

