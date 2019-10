Stiri pe aceeasi tema

- Pana in 2038 Flota aeriana de pasageri și de marfa din lume este mai mult decat dubla, de la aproape 23.000 pana la aproape 48.000 pana in 2038, traficul crescand cu 4,3% anual, ceea ce duce la o nevoie de 550.000 de piloți noi și 640.000 de noi tehnicieni. Pana in 2038, din 47.680 de flote prognozate,…

- ARAD. Deputatul PSD, Florin Tripa, trage un nou semnal de alarma, intr-un comunicat de presa, cu privire la disponibilizarile de la Compania de Apa Arad, „in urma carora vor ramane pe drumuri aproximativ 200 de persoane, pentru a face loc clientelei liberale, care taie frunze la caini pe…

- ARAD. Social-democratul Florin Tripa a lansat o serie de acuze la adresa Companiei de Apa Arad, intr-un comunicat de presa. Acesta susține ca s-a inceput „un amplu proces de disponibilizare, la finalul caruia, aproximativ 200 de persoane iși vor pierde locul de munca”. „Avem nenumarate semnale…

- Compania de Apa Targoviște Dambovița S.A. anunța finalizarea proiectului „Creșterea numarului de angajați care beneficiaza de instrumente, metode, practici și de condiții de lucru imbunatațite in vederea adaptarii activitații Companiei de Apa Targoviște Dambovița SA la dinamica sectorului…

- Deputatul Eusebiu Pistru, președintele ALDE Arad, s-a saturat, dupa cum a declarat, de minciunile celor care conduc acum Consiliul Județean Arad, care se lauda cu investiții de sute de milioane de euro care nu exista in realitate. In timp ce conducatorii județului se lauda cu investiții care nu se regasesc…

- ARAD. Ceea ce preconizam, s-a intamplat. Problema apei de ploaie, care genereaza cheltuieli uriase pentru agentii economici, a fost dezbatuta si in sedinta Consiliului Judetean Arad, care a avut loc miercuri, 31 iulie. Primul care a deschis discutia a fost consilierul judetean PSD Adrian…

- ARAD. Consiliul Judetean Arad a ajuns, in ultimii doi ani, sa aiba un aparat propriu supradimensionat. Dupa alegerile din anul 2016, zeci de oameni, mai mult sau mai putin capabili, au fost angajati la institutia judeteana, pe diferite criterii. Noul Cod Administrativ, adoptat recent prin Ordonanta…

- In cazul clientilor cu personalitate juridica, apa pluviala este taxata de Compania de Apa Arad de la sfarsitul anului 2018, iar reactii au existat imediat, insa initial costurile nu au fost foarte mari. In primavara si vara acestui an, insa, pe fondul ploilor abundente, deci a cantitatilor mari…