Stiri pe aceeasi tema

- Marti seara, 22 mai, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu si Catalin Scarlatescu si-au ales echipele pentru sezonul special „Chefi la cutite-Familii la cutite“, dupa ce au extras culorile tunicilor in care vor lupta alaturi de concurentii lor.

- Zarurile au fost aruncate pentru sezonul special Chefi la cuțite, iar aseara, jurații au extras culorile tunicilor in care vor lupta alaturi de echipele alese. De data aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor avea la bancurile de lucru familii formate din cate patru concurenți…

- Chiar daca experiența in bucatarie poate fi un atu in competiția Chefi la cuțite, pasiunea pentru gastronomie nu ține cont de limite. Tocmai din acest motiv, un copil in varsta de doar patru ani va incerca sa-i impresioneze diseara pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Deși abia…

- Chiar daca experiența in bucatarie poate fi un atu in competiția Chefi la cuțite, pasiunea pentru gastronomie nu ține cont de limite. Tocmai din acest motiv, un copil in varsta de doar patru ani va incerca sa-i impresioneze diseara pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, in noua runda…

- Cu doar cateva zile inainte de premiera noului sezon special Chefi la cuțite, difuzat de Antena 1 marți, 30 aprilie, de la 20:00, jurații Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au marturisit ce planuri au de Paște, dar și ce delicii culinare tradiționale nu vor lipsi de pe mesele lor…

- Show-ul culinar „Chefi la cutite“ vine cu un nou sezon, unul special, anunta producatorii. Membrii juriului, Sorin Bontea (49 de ani), Florin Dumitrescu (32 de ani) si Catalin Scarlatescu (47 de ani), au inceput filmarile pentru noul format, „Familii la cutite“, care va avea premiera primavara aceasta.

- Primavara vine cu surprize pentru telespectatorii celui mai iubit show culinar, ”Chefi la cuțite”, difuzat de Antena 1. Zilele acestea, jurații Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au reunit pe platourile de filmare pentru un sezon cu totul și cu totul special – ”Familii la cuțite”.

- Primavara vine cu surprize pentru telespectatorii celui mai iubit show culinar, ”Chefi la cuțite”, difuzat de Antena 1. Zilele acestea, jurații Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au reunit pe platourile de filmare pentru un sezon cu totul și cu totul special – ”Familii la cuțite”.