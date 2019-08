Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a remizat, scor 1-1, în manșa tur, CFR trebuie sa mizeze totul pe cartea ofensiva pe Celtic Park daca vrea sa obțina calificarea în play-off-ul Champions League. Conștient de dificultatea returului, Dan Petrescu ramâne totuși optimist: "Suntem încrezatori. Trebuie…

- CFR Cluj și Hermannstadt se intalnesc intr-un meci din etapa a 5-a din Liga 1, de la ora 21:00. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. liveTEXT de la 21:00 » CFR Cluj - Hermannstadt Click AICI pentru liveTEXT! echipele probabile CFR Cluj: 12. Vatca,…

- Dinamo joaca in aceasta seara pe terenul lui CFR Cluj, intr-o partida din etapa a treia a Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. Fara antrenor principal, ultimii in clasament și macinați de probleme, roș-albii au o misiune dificila pe…

- CFR Cluj a reușit sa se impuna, miercuri, in fața echipei Maccabi Tel Aviv, cu scorul de 1-0, in prima manșa a turului 2 preliminar al Ligii Campionilor, potrivit Mediafax.Billel Omrani a marcat cu capul, in minutul 22, pentru CFR Cluj, dintr-o pasa a lui Ciprian Ioan Deac. Citește…

- CFR CLUJ - MACCABI TEL AVIV, meci programat, miercuri, de la ora 21:00, in prima mansa a turului doi preliminar al Champions League, va fi arbitrat de spaniolul Jose Maria Sanchez. Acesta va fi ajutat de asistentii Raul Cabanero si Jose Gallego Garcia. Rezerva va fi Santiago Jaime Latre. Digi Sport…

- Astana: Eric – Rukavina, Postnikov, Simunovic, Beisebekov – Logvinenko – Tomasov ('58 – Janga), Maevski, Sigurjonsson, Murtazaev ('84 – Mubele) – Rotariu. Antrenor: Roman Grigorciuk CFR: Arlauskis – Susic, Vinicius, Burca, Camora – Bordeianu ('90+1 – Aurelio), Hoban ('76 – Rondon), Culio – Deac,…

- ASTANA - CFR CLUJ ONLINE STREAMING DIGI SPORT live video. CFR Cluj incepe aventura europeana pe terenul campioanei din Kazahstan, FC Astana, echipa care a ajuns de fiecare data in ultimele patru sezoane in grupele Europa League sau Champions League, exact obiectivul pe care si l-au propus ardelenii. …

