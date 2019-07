Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins-o pe Astana, 3-1, și s-a calificat in turul II al preliminariilor Champions League, scorul la general fiind 3-2. In runda urmatoare, CFR Cluj va avea o misiune dificila. Campioana Romaniei o va intalni pe Maccabi Tel-Aviv, campioana din Israel. Meciul tur va avea pe loc pe 23/24 iulie,…

- CFR Cluj disputa in aceasta seara returul cu Astana din turul I al preliminariilor Champions League. Campioana Romaniei a pierdut in tur cu 0-1, dar spera sa intoarca soarta calificarii in aceasta seara. Partida va fi liveTEXT&FOTO&VIDEO pe GSP. ...

- CFR Cluj joaca azi de la ora 21 cu Astana, returul in fazele preliminare ale Champions League, dupa ce partida tur a fost pierduta de campioana Romaniei cu 0-1. Dan Petrescu considera ca acesta e cel mai greu meci de cand e la CFR.

- CFR CLUJ-ASTANA LIGA CAMPIONILOR. "Pentru mine personal e cel mai greu meci oficial de cand sunt la CFR Cluj. Asta datorita faptului ca e Champions League si ca este cel mai bun adversar pe care l-am intalnit intr-un meci oficial de cand sunt eu antrenor la CFR. Cu tot respectul pentru Steaua,…

- CFR CLUJ ASTANA. Alexander Harkam va oficia la centru, ajutat de asistentii Andreas Witschnigg si Andreas Staudinger, in timp ce rezerva va fi Christian-Petru Ciochirca. DEMISIE-SOC la CFR Cluj dupa infrangerea cu Astana. "Sunt multe persoane cu caractere ciudate. Eu plec!" CFR CLUJ…

- ​Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, luni, într-o conferinta de presa, ca formatia Astana este favorita în meciul din turul 1 preliminar al Champions League, deoarece se afla în plin campionat, dar si pentru experienta din ultimii ani din cupele europene, potrivit…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Nur-Sultan, inaintea partidei de marti din prima mansa a turului I preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, ca important pentru elevii sai este sa intre repede in joc iar la final sa obtina un rezultat…

- ​CFR Cluj și-a aflat astazi adversara din primul tur preliminar al Champions League. Potrivit tragerii la sorți de la Nyon, campioana României o va înfrunta pe Astana (Kazakhstan).Meciul tur se va desfasura în perioada 9/10 iulie, iar returul este programat o saptamâna mai…