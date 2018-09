CEx al PSD a decis o nouă convocare peste o săptămână Informațiile de culise intrate in posesia jurnaliștilor, din interiorul ședinței CEx a PSD, sunt convergente spre ideea convocarii ueni noi ședințe peste o saptamana. Dupa discursurile ținute pana acum de membrii CEx, s-a conturat ideea organizarii unei noi ședințe, cel mai probabil peste o saptamana. La urmatoarea ședința este foarte posibil sa se discute despre The post CEx al PSD a decis o noua convocare peste o saptamana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

