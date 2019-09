Stiri pe aceeasi tema

- Votul pe legea de aprobare a Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL) a fost urmat de schimburi de replici intre deputații Opoziției și cei ai Puterii. Ministrul Dezvoltarii Daniel Suciu și liderul deputaților ALDE Varujan Vosganian au criticat reticența Opoziției fața de PNDL. “A acuza la aproape…

- Guvernul va merge in Parlament pentru a primi un vot de incredere, iar cea mai buna arma este negocierea, a declarat, joi, la Arges, premierul Viorica Dancila. Sefa Executivului a reafirmat ca PSD nu ia in calcul iesirea de la guvernare. “Voi discuta despre acest lucru in Comitetul Executiv National…

- Fostul șef SRI, George Maior, este citat pentru vineri, 30 august, de catre procurorii Secției de investigare a infracțiunilor din justiție (SIIJ), in dosarul privind extradarea lui Nicolae Popa, in care Laura Codruța Kovesiare calitatea de inculpat, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Surse…

- Parinții celor doua fete disparute in Caracal ar fi fost audiate miercuri, 31 iulie, de catre procurorii Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Anchetatorii au dorit sa afle, din punctul lor de vedere, modul in care s-a intervenit in cazul fetelor lor disparute, precizeaza surse judiciare.…

- Ipoteza șocanta in cazul unor adolescente disparute in județul Olt. Surse judiciare citate de Antena 3 susțin ca polițiștii au gasit ramașite umane acasa la un mecanic auto, care se presupune ca a luat-o la ocazie pe una dintre fete. Nu se știe deocamandata daca descoperirea are legatura sau nu cu…

- Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea a anunțat intr-o declarație de presa facuta vineri, 5 iulie, ca va convoca Secția pentru Judecatori a CSM pentru a discuta despre posibile responsabilitați la nivelul Inaltei Curți de Casație și Justiție dupa decizia Curții Constituționale…

- Decizia Curții Constituționale de miercuri, 3 iulie, prin care s-a admis sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie a agitat din nou apele in mediul judiciar și nu numai. Principalul…

- Legea inițiata de ministrul de interne Carmen Dan, care prevede ca polițiștii sa poata amenda persoanele care refuza sa se legitimeze, dar care da și alte atribuții sporite agenților și ofițerilor, a primit raport suplimentar favorabil de la comisiile de specialitate, juridica și de aparare din Camera…