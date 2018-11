Stiri pe aceeasi tema

- Igiena orala precara este asociata cu hipertensiunea arteriala si cu o eficacitate mai scazuta a tratamentului pentru aceasta afectiune, potrivit unui nou studiu citat de Reuters. Intre persoanele care sunt tratate pentru hipertensiune arteriala, cele care au gingii bolnave au un nivel al…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea din Lancaster incearca sa demonstreze ca morcovii, recunoscuti pentru beneficiile asupra sanatati umane, ar putea fi folositi la fabricarea betonului, contribuind la reducerea emisiilor de dioxid de carbon din domeniul constructiilor, relateaza vineri Reuters,…

- Biserica Ortodoxa Rusa a anuntat, luni, ruperea completa a relatiilor cu Patriarhia de la Constantinopol, dupa ce aceasta a recunoscut o biserica ortodoxa independenta în Ucraina, informeaza AFP, Reuters si TASS, citate de Reuters.

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat intr-un discurs tinut in fata Adunarii Generale a ONU ca Iranul are o facilitate nucleara secreta si a acuzat Europa ca face pe plac Teheranului, scrie Reuters conform News.ro . Netanyahu a aratat o fotografie aeriana in care Teheranul era marcat…

- Cel mai vechi animal de pe Terra, aparut in urma cu o jumatate de miliard de ani, era oval si plat, avea un fel de inotatoare dorsala centrala, o lungime de cateva zeci de centimetri si traia pe fundul oceanului, fara sa aiba gura, intestine si anus, informeaza AFP. Mii de fosile de Dickinsonia au fost…

- Valurile de arsita si ploile torentiale s-ar putea intensifica in emisfera nordica pe fondul incalzirii globale care va determina o prelungire a perioadei de stagnare a "valurilor planetare" in anumite zone, a anuntat luni o echipa de oameni de stiinta olandezi. Cercetatorii au explicat…