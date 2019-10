Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al companiei TAROM a decis marti seara revocarea din functie a directorului general interimar, Daniela Madalina Mezei. "Am fost revocata in aceasta seara, dar nu stiu care sunt motivele, trebuie sa vad hotararea Consiliului de Administratie. M-a informat presedintele…

- ”Noi, atat USR cat și PLUS, am facut multe promisiuni. Dar acele promisiuni au venit insoțite de zeci de propuneri concrete. Suntem pregatiți sa punem in practica aceste proiecte și sa punem bazele unei guvernari moderne și eficiente. Mai jos puteți vedea programul meu pentru reforma statului: 01. Fara…

- Violente au izbucnit in Hong Kong in timp ce protestatari s-au confruntat cu politia cu prilejul celei de-a 70-a aniversari de regim comunist in China. Cel putin 51 de persoane au fost ranite, intre care tanarul, si un alt protestatar se afla de asemenea in stare grava incepand de marti seara, a…

- Consiliul Uniunii Europene a votat joi pentru numirea Laurei Codruța Kovesi in funcția de procuror șef european. Kovesi este prima persoana care va ocupa aceasta funcție, nou inființata. Urmeaza și un vot in Consiliul European, dar acesta este o formalitate, numirea lui Kovesi in funcție este deja o…

- N-am discutat niciodata intr-o ședința de redacție despre etica, despre traumele pe care le preiei atunci cand scrii despre boala, moarte sau violența domestica, despre cat de sanatos e sa te implici emoțional intr-un subiect pe care-l documentezi, despre apropierea de oameni și integrarea in comunitați,…

- Autoritatile chineze au utilizat aproape o mie de conturi de Twitter, precum si, intr-o mai mica masura, pagini de Facebook pentru a-i discredita si diviza pe manifestantii pro-democratie din Hong Kong, au indicat luni cele doua retele sociale, potrivit AFP preluata de Agerpres. Twitter a suspendat…

- Teodor Meleșcanu admite ca relația PSD cu ALDE nu funcționeaza „pe anumite teme”, precizând ca decizia unei alianțe politice cu Pro România ar „stabiliza situația politica din România”. Întrebat la Digi 24 daca din punctul sau de vedere ALDE ar…

- ​​Startup-ul fintech Revolut a anuntat lansarea în România a serviciului sau de tranzacționare de acțiuni ce va permite utilizatorilor sa investeasca în 300 de companii din Statele Unite ale Americii, precum Apple, Amazon, Facebook, Tesla sau IBM, listate pe Bursa din New York (New…