Stiri pe aceeasi tema

- De fapt, Cristian Mihai Dide a spus ca nu a fost așa, fiind tratat ”in limitele decenței”. In schimb, Sandu Matei susține ca a fost lovit, dar fara a aduce vreo dovada in acest sens. ”Acum sunt acasa, sunt bine, mi-am linistit copiii care au vazut tot felul de stiri false. Trebuie sa fac insa…

- Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, a declarat joi ca BNR nu manipuleaza ROBOR-ul, dupa ce liderul senatorilor ALDE, Daniel Zamfir, a intrebat joi, pe Facebook, cum ar fi daca s-ar afla ca BNR și zece banci manipulau ROBOR-ul care influențeaza ratele romanilor.„Ar fi de ras daca nu ar…

- Romania nu a pierdut bani de la Uniunea Europeana, a declarat miercuri, la Antena 3, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, in replica la o postare de pe Facebook a comisarului european Corina Cretu.

- Oreste a postat pe Facebook un text dur la adresa fostului sau prieten, Mircea Badea, dupa ce realizatorul de la Antena 3 i-a numit descreierati pe cei care au iesit in strada. “Mircea Badea, sau furunculul comunistoid o comite din nou! De data asta grav!Cand ești fiu de securiști, cand il sorcoveai…

- Companiile sunt revoltate dupa masurile fiscale anuntate de Guvern, pentru ca Executivul va interveni pentru a le diminua profiturile uriase, sustine liderul senatorilor ALDE, Daniel Zamfir. "E normal sa fie revoltati, cand intervii cu niste masuri, ca sa diminuezi din niste profituri uriase…

- Cutremurarea puternica a bursei bucurestene s-a simtit din plin si in capitala Austriei, acolo unde cele mai mari banci austriece, Erste si Raiffeisen, au afisat scaderi importante, acestea fiind expuse si pe piata romaneasca, iar schimbarile legislative despre care se vorbeste ar putea avea un impact…

- Corina Cretu, comisar european pentru politica regionala, ii cere premierului Viorica Dancila sa spuna daca atacurile la adresa Comisiei Europene reprezinta pozitia oficiala a statului roman sau doar opinii private. "Nu este prima data cand oameni din partidul de guvernamant, inclusiv din…

- Mircea Badea a vorbit in pasa emisiunii „Sinteza zilei” cu „In gura presei” despre ce a facut in momentul in care a simțit ca este cutremur. In noaptea de sambata spre duminica, in Romania, s-a produs un seism cu magnitudinea de 5,8. „Este o pagina de Facebook care prezice cutremure…