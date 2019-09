Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta prin care se creeaza baza pentru reorganizarea sistemului transfuzional din Romania, a anuntat, joi, ministrul Sorina Pintea. "Am pregatit un proiect de ordonanta de urgenta, care se afla deja in transparenta decizionala…

- Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta prin care se creeaza baza pentru reorganizarea sistemului transfuzional din Romania, a anuntat, joi, ministrul Sorina...

- Experții Comisiei Europene vor sprijini Ministerul Sanatații pentru reorganizarea sistemului transfuzional din Romania. Sorina Pintea, ministrul Sanatații a participat astazi la deschiderea seminarului “Reorganizarea Sistemului de Transfuzie din Romania”・ organizat de catre Ministerul Sanatații in parteneriat…

- Guvernul a aprobat, joi, la solicitarea Ministerului Sanatatii, o Ordonanta prin care se extinde de la 2 la 3 ani, exceptarea temporara de la plata taxei clawback, pentru detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor derivate din sange uman sau plasma umana. Ministrul Sanatatii,…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a declarat marti, la antena3, ca se inregistreaza o acuta lipsa de personal in zona dispeceratelor care lucreaza in sistemul 112. Este un cumul de factori care au dus la nenorocirea care s a petrecut la Caracal, pe de o parte, si o sa vedem in urma anchetelor…

- Potrivit unor date transmise de Ministerul Sanatatii in legatura cu gradul de ocupare a posturilor de medici la nivelul fiecarui judet, in 2018, reiese situatia alarmanta a mai multor unitati spitalicesti din Romania. Astfel, cele mai afectate de lipsa...

- Organizatorii UNTOLD si NEVERSEA anunta ca, sambata, 29 iunie si duminica, 30 iunie, caravana mobila de donare de sange, BLOOD NETWORK se va afla in Constanta, in Piata Ovidiu, intre orele 08.00 14.00. Va reamintim ca cine doneaza sange la caravana mobila primeste un bilet gratuit la festivalul UNTOLD…

- Ministrul Sanatații Sorina Pintea a declarat ieri ca medicii nu au informat ministerul despre criza citostaticelor. Și ca, daca ar fi aflat, ministerul ar fi adus medicamentele in țara prin autorizații de nevoi speciale. Ministrul Sanatații Sorina Pintea nu spune adevarul. Mama mea, Polixenia Stancu,…