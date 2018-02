Cele mai puternice business-uri din Romania fac un apel la Guvern: E nevoie de o resetare. Ingrijorarile sunt maxime! - Interviu

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul conducator al LPF, Dumitru Dragomir, a oferit un scenariu incredibil. La alegerile pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, acolo unde Ionut Lupescu si actualul presedinte de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, sunt vazuti ca favoriti, exista si un "arbitru". E Marcel Puscas, cel care,…

- "Alegerile din 4 martie vor decide modul in care Italia se va inscrie in procesul european in urmatorii ani, care se anunta decisivi", afirma autorii studiului. "Ele ar putea duce la o criza politica", atentioneaza acestia.Coalitia de dreapta/extrema dreapta ramane in frunte, potrivit ultimelor…

- JURNAL ARADEAN: Domnule senator, pe toate posturile de stiri circula informatii despre existenta unui conflict intre Ludovic Orban si alte tabere, nemultumite de modul „dictatorial” in care conduce acesta partidul, de impunerea „oamenilor sai” in functii cheie si „mazilirea” celor care nu sunt in tabara…

- O eleva a Colegiului Național 'Vlaicu Voda' din Curtea de Argeș i-a transmis un mesaj dureros președintelui Klaus Iohannis. Deaconeasa Bianca-Ștefania susține ca dupa ce va termina liceul va pleca din România pentru ca, în opinia sa, șansele de supraviețuire în aceasta țara sunt aproape…

- Scrisoarea integrala a elevei Deaconeasa Bianca-Ștefania: ”Buna ziua,domnule președinte! Astazi m-am hotarat sa va scriu,sa va scriu fara a va leza sau a va adresa injurii fara de noima. Ma numesc Deaconeasa Bianca-Ștefania și sunt eleva la Colegiul Național "Vlaicu Voda" din Curtea de Argeș.…

- In timp ce urla in dreapta si stanga ca Primaria Baia Mare are prea multi angajati, iar cheltuielile cu personalul sunt prea mari, Catalin Chereches isi rasplateste aplaudacii cu diverse posturi caldute, cu responsabilitati reduse si salarii bune. Ultimul dintre privilegiati este marele lider al Coalitiei…

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au o fetița superba și statutul de parinți le priește. Libertatea i-a provocat la un test fulger pentru a vedea cat de compatibili sunt cei doi indragostiți. Rezultatul atesta ca se cunosc destul de bine, chiar…

- Antreprenorii reuniti in Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) au prezentat joi, o serie de masur pe care le solicita Guvernului, pentru ca firmele private sa nu fie afectate. "AOAR nu cere taxe mai mici sau scutiri. Cerem stabilitate si predictibilitate fara de care nu putem sa ne dezvoltam"…

- Premierul irakian, Haider al-Abadi, a confirmat marti scaderea anuntata cu o zi inainte de coalitia internationala antijhadista privind efectivele sale din Irak, subliniind totodata "necesitatea unei acoperiri aeriene importante", transmite AFP. Abadi a indicat, in conferinta de presa saptamanala,…

- Declaratia 600 si amanarea termenului de depunere au creat un haos total in randul contribuabililor care au venituri extra-salariale. Iar intrebarea tuturor in aceasta perioada este: daca nu au platit contributiile la sanatate in 2018, mai sunt asigurati in sistem si mai pot beneficia de servicii medicale?…

- Un ciclu important s-a incheiat ieri, pe 31 ianuarie 2018. Super Luna și Luna Albastra Sangerie au fost doua evenimente care iși vor pune amprenta asupra tuturor abia din 1 februarie, ceea ce s-a și intamplat. Apogeul este atins astazi, 3 februarie, fiind prima sambata din luna care tocmai a inceput. …

- In cadrul evenimentului, a luat cuvantul și Monica Macovei care a nu a ratat ocazia pentru a vorbi despre "lichele și hoți", referindu-se la politicienii romani. VEZI ȘI: Chirila, in Parlamentul European cu MACOVEI, CERE mobilizarea Europei pentru a opri CRUCIADA din Romania …

- Un ianuarie fara orientare, cu momente in care nu m-am putut bucura nici de mine, de cei din jurul meu nici atat. Eu care gasesc si bucuria unei zile banale, acum am ratat-o in multe zile si pe aia, fara sa imi explic de ce. De fapt, cred ca daca incerc o explicatie imi iese: nu am cum sa…

- Cateva sute de persoane s-au adunat miercuri, in Piata Victoriei din Capitala, urmand sa faca o hora intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti".…

- Ministrul Finanțelor Publice și șefa ANAF, audiați in Senat, pe tema Declarației 600. Audierea are loc, incepand cu ora 12.00, la comisia economica. Intre timp, președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat deja ca termenul pentru depunerea Declarației va fi prelungit, in prima ședința a Guvernului Dancila,…

- Ministrul de Finanțe Ionuț Mișa și șefa ANAF, Mirela Calugareanu, sunt așteptați astazi in Parlament, pentru a da explicații despre Declarația 600, informeaza Realitatea Tv.La ședința comisiei economice din Senat participa ministrul Ionuț Mișa, președintele ANAF, Mirela Calugareanu, precum…

- Liderii PSD si ALDE au stabilit ca numele noilor ministri din Guvernul ce va fi condus de premierul desemnat, Viorica Dancila, sa fie anuntate la sfarsitul acestei saptamani. Asta desi toata lumea se astepta ca noua componenta sa fie anuntata astazi, dupa sedinta coalitiei de guvernare. Presedintele…

- Cristian Gavan, fondatorul MAM Bricolaj, a fost atras inca din copilarie de lucrul manual si de ce pot face doua maini dibace, cu un strop de inspiratie si cu multa transpiratie. "Am inceput pe langa mama in bucatarie (de aici si pasiunea pentru gatit), apoi am trecut la masina de cusut si,…

- Ne-a facut inima sa bata mai tare ca niciodata la primul ei concert live de la Sala Palatului, iar acum Andra se pregatește intens de a doua superproducție, “Aievea”. O admiram pentru talentul și autenticitatea ei și ne miram constant de faptul ca pare sa reușeasca mereu mai mult. Cei care iși doresc…

- Romanii cu credite in lei platesc rate mai mari din cauza cresterii ROBOR, insa ce se intampla in cazul celor care au imprumuturi in euro? Ultimele luni au venit cu vesti proaste pentru cei care au datorii la banci in moneda nationala. Asta pentru ca ROBOR - partea variabila care…

- Teodor Melescanu, vicepresedintele ALDE a declarat, la finalul sedintei Coalitiei, ca isi insuseste propunerea PSD de desemnare a Vioricai Dancila pentru postul de prim-ministru. El a spus ca Viorica Dancila este “o persoana non-conflictuala, care a inteles foarte bine si si-a asumat programul de guvernare,…

- PSD se va intruni in ședința din nou, astazi, pentru a stabili propunerea de premier pe care o va inainta președintelui Klaus Iohannis. Insa și ALDE cere sa aiba un cuvant de spus. Tariceanu revine azi in țara și va purta o discuție cu Liviu Dragnea. Totodata, joi va avea loc o ședința a…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei, din care fac parte zeci de organizații neguvernamentale, sindicate, patronate, reprezentați ai mediului universitar și nu numai, vine cu o serie de propuneri in domeniul fondurilor europene, pentru ușurarea absorbției banilor comunitari. Discuții oficiale…

- Principala formatiune politica britanica de opozitie, Partidul Laburist, a anuntat duminica faptul ca nu sustine si nu solicita organizarea unui al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Nu sprijinim si nu cerem un al doilea referendum; ceea ce solicitam…

- I-am surprins pe oamenii legii cand puneau amenzi in parbriz. La vreo ora de la acel moment, trotuarul unde erau autovehiculele parcate, se golise. Insa, acum, la ora 20:00, neștiind ce s-a intamplat, alți șoferi au parcat tot pe trotuar. Scriu aceasta știre pentru ca alți șoferi sa nu primeasca…

- In interiorul coaliției de guvernare PSD – ALDE exista tensiuni tocmai din cauza schimbarilor pe care le pregateste PSD in cadrul Comitetului Executiv Național. Liderii ALDE sunt suparati pe partenerii lor de guvernare pentru ca modificarile nu au fost discutate intr-o sedinta prealabila a Coalitiei,…

- Fierb apele in interiorul ALDE din cauza schimbarilor pe care le pregateste PSD in cadrul Comitetului Executiv. Liderii ALDE sunt suparati pe partenerii lor deoarece modificarile nu au fost discutate intr-o sedinta prealabila a Coalitiei, informeaza luni Antena3.Razboiul continua cu documente…

- Un avion saudit al coalitiei militare angajate in conflictul din Yemen s-a prabusit duminica din cauza unei "defectiuni tehnice", fara a face victime, au indicat coalitia si o agentie de presa saudita, citate de AFP. Aparatul "a suferit o defectiune tehnica si s-a prabusit (...) intr-o…

- Clujul ieste in strada pentru democratie si justitie si in 2018 Clujenii vor iesi duminica in strada pentru democratie si justitie. Prostestul, la care si-au anuntat virtual participarea mii de persoane, va incepe la ora 18.00, iar punctul de intalnire estepi Monumentul Memorandistilor. 1. Vrem…

- Cei care aveau acces la Ambasada SUA cand veneau reprezentati ai Departamentului de Stat sunt cei agreati de sistem Elena Udrea lanseaza noi acuzatii la adresa ziaristilor abonati ai 'statului paralel'. Intr-o interventie prin telefon la Romania TV, ea afirma ca PDL a platit bani grei direct catre jurnalisti…

- Oamenii au spus, conform voturilor inregistrare, ca evenimentul politic al anului care tocmai s-a incheiat este subiectul legat de modificarile facute la Legile Justiției. Așadar, la intrebarea "Care este evenimentul politic al anului?", raspunsurile au aratat astfel: Venire…

- In a doua parte a lunii ianuarie, Florin Iordache a anuntat ca ii va convoca la Parlament pe colegii din comisia speciala. Alesii vor sa modifice Codul penal si Codul de procedura penala. Printre cele mai importante schimbari ar fi redefinirea abuzului in serviciu. Sunt si alte propuneri controversate…

- Nu mai putin de 80 de pasageri au ramas blocati vineri seara pe Aeroportul din Amsterdam. Pilotul cursei Tarom ii anuntase pe romani, cu putin timp inainte de decolare, ca avionul are probleme tehnice, iar plecarea se amana. Decolarea din Amsterdam ar fi urmat sa aiba loc in jurul orei locale…

- Coaliția parlamentara majoritara PSD-ALDE intenționeaza sa modifice Codul Penal și Codul de Procedura Penala astfel incat sa le puna in acord cu deciziile CCR, hotararile CEDO și directivele europene despre prezumția la nevinovație. Dragnea și Tariceanu nu vor convoca Parlamentul in regim de urgența…

- Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat, intr-un interviu acordat printului Harry al Marii Britanii, asupra riscurilor utilizarii iresponsabile a retelelor de socializare online, explicand ca apar efecte de genul dezinformarii si intelegerii in mod eronat a unor teme complexe.…

- Daca modificarile la Codurile Penale vor fi adoptate asa cum au fost propuse, mare parte dintre dosarele aflate astazi in cercetare sau pe rolul instantelor trebuie inchise. In plus, eliminarea unor mijloace de proba ar genera probleme in cooperarea cu autoritatile din alte state, inclusiv de incredere,…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- CSM i-ar putea cere presedintei ICCJ sa convoce Sectiile Unite ale instantei supreme care pot sesiza CCR pentru controlul constitutionalitatii Legilor Justitei inainte de promulgarea lor de catre presedintele statului, afirma judecatoarea Andrea Chis, membra a CSM. Intr-un interviu pentru…

- Dupa prezentarea proiectului de buget pe 2018, iesenii vor protesta duminica, 17 decembrie, in centrul orasului. Principala solicitare a societatii civile este alocarea de fonduri pentru proiectul Autostrazii Ungheni-Iasi-Targu Mures (A8).

- Campania „Romani pana la moarte” a scos in evidenta o serie de probleme grave cu care se confrunta romanii plecați la munca in strainatate, dar si familiile lor. Documente pierdute, corpuri abandonate in morgi, saracie si nepasare sunt printre situațiile intalnite la multe dintre cazurile descrise pe…

- Romania trece in aceste zile prin momente istorice irepetabile. La sfarsitul acestei saptamani de doliu nu se inmormanteaza un om, ci o parte din istorie. Odata cu disparisia pamanteana a regelui Mihai dispare ideea de monarhie. Principesa Margareta, custodele Coroanei, a si luat de altfel decizia de…

- Peste o mie de persoane au protestat, miercuri, in fata Palatului Parlamentului, fata de modificarile aduse Legilor Justitiei. Oamenii au iesit in strada la ora 17.00, in timp ce plenul Camerei Deputatilor dezbatea si vota, pe articole, legea 303 privind Statutul magistratilor, prima din pachetul…

- NEWS ALERT Protest la Cluj: Suntem cu ochii pe voi. Tur de centru Sute de clujeni protesteaza duminica prin centrul Clujului. UPDATE 20.00 Protestarii trec acum prin partea de nord a Pieței Unirii, dupa ce au plecat în marș pe Bulevardul Eroilor, prin Piața Avram Iancu și au revenit pe lânga…

- Preturile produselor au crescut pentru ca guvernul a injectat pe piata bani fara acoperire. Puterea de cumparare a banilor a scazut din cauza multiplicarii lor. Oamenii nu mananca mai mult, dar cheltuiesc mai mult pentru ca au de unde sa cheltuiasca, afirma prof univ dr Bogdan Glavan. Intr-un…

- „Am trimis, saptamana aceasta, catre ministrul de Finante (Ionut Misa – n.r) si, in copie, primului ministru, o scrisoare la care am anexat toate acele amendamente pe care le-am discutat in cadrul comisiei, saptamana trecuta, si un set de amendamente care n-au fost discutate, propuse de cei de la…

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) a dat publicitatii, vineri, o "Scrisoare de pozitie" cu privire la propunerile legislative de modificare a Codului Fiscal, implementarea mecanismului de plata defalcata a TVA, precum si consolidarea fiscala, mediul de afaceri transmitand, din nou, ingrijorarile…

- "Un angajat cu contract part-time in baza caruia va fi remunerat anul viitor cu un salariu brut de 600 RON, nu va castiga suficient astfel incat sa acopere cei 665 RON datorati drept contributii sociale. Chiar si cu majorarea deducerilor personale, aceasta categorie de angajati va avea de pierdut. De…