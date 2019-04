Stiri pe aceeasi tema

- Expertii in securitate cibernetica au descoperit, recent, piata Genesis Darknet - un magazin online ce vinde "masti digitale" furate si conturi de utilizatori, la preturi cuprinse intre 5 si 200 de dolari, fiecare, informeaza Agerpres.Citește și: Continua arestarile in Turcia in legatura cu…

- Inca din 2016, acestea sunt deja clasificate ca agent cancerigen de agenția de specialitate din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Unele bauturi, precum ceaiurile sau cafeaua sunt consumate fierbinți, de multe persoane. Experții americani in domeniul cercetarii cancerului recomanda insa ca…

- Intr-o declarație pentru studioul radio Sputnik Moldova expertul Centrului de Analiza și Prevenire a Corupției, Lilia Ionița s-a referit la cateva restanțe ale autoritaților in cadrul implementarii Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție.

- Experții din domeniul GDPR au realizat un studiu la finele anului trecut, din care reiese ca multe categorii de informații nu sunt conștientizate de personalul din unitațile sanitare ca fiind date cu caracter personal. Un studiu dat publicitații cu ocazia celei de-a doua ediții a Conferinței Naționale…

- Autoritațile au declarat epidemie de gripa in Romania, miercuri, 30 ianuarie. "Putem spune, in acest moment, ca s-a inregistrat a treia saptamana consecutiva epidemica. Existand o succesiune de cel putin trei saptamani epidemice, conform uzantelor se constata ca vorbim de o evolutie epidemica a gripei.…

- Directorul de programe la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, expertul Nadejda Hriptievschi, a declarat pentru radio Sputnik Moldova ca mai mulți experți in domeniul juridic sunt dezamagiți de recenta decizie a Curții Constituționale cu privire la posibilitatea ca cetațenii de peste hotare sa voteze…