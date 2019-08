Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 31 de combatanti ai fortelor pro-regim au murit sambata in explozia unor munitii pe un aeroport militar din provincia Homs din centrul Siriei, conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP si DPA. Cauzele exploziei de pe aeroportul militar Shayrat…

- Aproximativ 60 de persoane au murit, mai mult de o suta, inclusiv femei și copii, au fost ranite ca urmare a unor atacuri aeriene susținute in mai multe zone din sudul provinciei siriene Idlib, pe 22 iulie, a anunțat Mark Cutts, adjunctul coordonatorului umanitar regional al Organizației Națiunilor…

- Rusia a negat joi acuzatiile conform carora fortele speciale ruse sunt implicate in lupte in Idlib, regiunea siriana controlata de rebeli, a informat agentia RIA, conform Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Lovitura pentru Klaus Iohannis! Decizie atomica a CCR Comandanti ai rebelilor…

- Un copil se numara printre cei cinci oameni ucisi. Alte cateva persoane au fost ranite, a declarat un voluntar din cadrul acestui grup de prim ajutor care opereaza in zonele aflate in mainile insurgentilor.Spitalul si mai multe ambulante au fost puternic avariate.Organizatia Observatorul…

- Aviatia rusa a luat ca tinta un post militar al rebelilor in satul Madaya, in sudul provinciei Idlib, conform OSDO. Cincisprezece membri ai fortelor proregim si patru jihadisti si rebeli au fost de asemenea ucisi in timpul unor confruntari la marginea provinciei, a mai transmis OSDO. Aceasta…

- Un precedent bilant indica 17 morti. Explozia a provocat de asemenea ranirea a peste 20 de oameni, a precizat, pentru AFP, Rami Abdel Rahman, directorul Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), o organizatie cu sediul in Marea Britanie care dispune de o vasta retea de surse in Siria…

- O mașina capcana a explodat duminica într-un oraș din nordul Siriei, deținut de rebelii sprijiniți de Turcia, ucigând cel puțin 10 persoane, au anuntat salvatorii și medicii, dupa ce mai multe explozii au fost auzite în alte zone din nord-vest detinute de insurgenti, relateaza Reuters…