Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 17 persoane au fost ucise, luni, in explozia unui vehicul-capcana in apropierea unui punct de control militar situat la intrarea pe Aeroportul din Mogadishu, afirma surse citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro."Am vazut vehiculul ostil cand a incercat sa depaseasca…

- Cel puțin 17 persoane au fost ucise și alte 28 ranite luni dupa explozia unei mașini capcana în apropiere de un punct de control situat de calea de acces catre aeroportul din Mogadiscio, un atentat revendicat de islamiștii Al Shabaab, scrie AFP."Cadavrele a 17 persoane au fost ucise…

- Atentat grav in Somalia. Cel putin 10 oameni au murit, printre care si doi jurnalisti, dupa ce o masina capcana a explodat in apropierea unui hotel din localitate. Atacul a continuat cu focuri de arma, care nu au contenit timp de o ora.

- "Douazeci si sase de persoane au fost ucise in atac si 56 au fost ranite. Printre cei ucisi figureaza cetateni straini: trei kenyeni, un canadian, un britanic, doi americani si trei tanzanieni. Sunt si doi cetateni chinezi raniti", a declarat presedintele Ahmed Madobe intr-o conferinta de presa. Atacatori…

- Militantii somalezi din cadrul organizatiei teroriste Al Shabaab au ucis sambata opt politisti kenyeni intr-un atac cu bomba, in apropiere de granita dintre Kenya si Somalia, au anuntat autoritatile, in timp ce alti opt au murit intr-un bombardament efectuat de aceeasi

- Cel putin opt persoane si-au pierdut viata si alte 15 au fost ranite joi seara intr-un atentat sinucigas comis la o ora de varf intr-o piata din estul capitalei irakiene, au facut cunoscut surse din cadrul serviciilor de securitate si de sanatate, noteaza AFP, titrat de Agerpres. “Un kamikaze si-a declansat…

- "Un kamikaze si-a declansat centura cu explozivi in apropierea magazinelor din piata foarte frecventata Jamila" in cartierul siit Sadr City, a declarat pentru AFP un ofiter de politie sub acoperirea anonimatului.Atentatul a facut opt morti si 15 raniti, a precizat el, un bilant confirmat…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat luni pentru prima oara dupa mai bine de doi ani un atac cu explozibil in Bangladesh, in care cel putin doi presupusi islamisti si-au pierdut viata in urma unei operatiuni a politiei, relateaza AFP potrivit Agerpres. Atunci cand un comandou al…