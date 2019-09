Stiri pe aceeasi tema

- Sud-estul Spaniei este afectat de cele mai grave inundatii din istorie. In Murcia, Valencia, Almeria si Alicante parca a lovit potopul. Cel putin cinci oameni au murit, iar 3.500 au fost evacuati dupa ce ploile torentiale au transformat strazile in rauri.

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si aproximativ 3.500 au fost evacuate in doua zile de ploi torentiale in sud-estul Spaniei, in timp ce numeroase drumuri, cai ferate si un aeroport au fost inchise vineri, au anuntat autoritatile, relateaza sambata Reuters si AFP. Furtunile au lovit…

- Trei oameni au murit in urma inundațiilor din sud-estul Spaniei și sute de persoane au fost evacuate din fața apelor. Autoritațile sunt ingrijorate de cantitatea de precipitații, nemaiintalnita pana acum, și avertizeaza populația sa nu iasa din case.

- Furtunile au lovit zona continentala a Spaniei dupa ce au trecut pe deasupra Insulelor Baleare din Marea Mediterana miercuri. Vineri, cele mai afectate zone erau provinciile Almeria, Murcia, Alicante si Valencia, in unele locuri fiind inregistrati peste 200 de litri de ploaie pe metru patrat.Joi,…

- Cea de-a treia victima este un barbat care pare sa fie ignorat avertismentele de vreme rea, atunci cand a condus printr-un tunel, in care a ramas blocat din cauza inundatiilor.Furtunile au lovit zona continentala a Spaniei dupa ce au trecut pe deasupra Insulelor Baleare din Marea Mediterana…

- Cel puțin patru persoane au murit, iar alte 13 au fost grav ranite dupa ce mai multe dispozitive explozibile au fost detonate pe un drum in sud-estul Turciei, au informat joi autoritațile locale, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.Autoritațile au informat ca sunt de parere…

- Puternicul seism produs vineri in largul insulelor indoneziene Sumatra si Java s-a soldat cu moartea a patru persoane si a afectat sute de cladiri, conform unui anunt facut sambata de autoritatile indoneziene, transmite Reuters. Una dintre persoane a murit in urma unui atac de cord. Alte patru persoane…

- Serviciile de salvare spaniole sunt in cautarea a cel putin 20 de persoane date disparute de pe o barca cu migranti aflata in deriva pe Marea Mediterana, dupa ce miercuri un feribot de pasageri a salvat 27 de persoane aflate in ambarcatiune, informeaza Reuters potrivit Agerpres Numarul migrantilor…