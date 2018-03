Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Metropolitan din Capitala, cu o suprafata de 47.000 de metri patrati, ar urma sa fie gata in cel mult 20 de ani, potrivit Ministerului de Finante, sau „intr-un timp rezonabil”, dupa cum a declarat primarul general Gabriela Firea. In schimb, spitalele private din tara, cu o suprafata…

- Circa 35% din oameni nu se pot odihni suficient, motiv pentru care pot dezvolta tulburari psihice, afectiuni diabetice, hipertensiune sau boli cronice. De asemenea, 46% dintre aceste persoane au raportat erori la locul de munca, potrivit datelor transmise de Societatea Romana de Pneumologie.

- Cel mai mare targ apicol din Romania, „Sarbatoarea Mierii” se va desfasura in zilele de sambata si duminica, 24 si 25 martie 2018, in centrul istoric al municipiului Blaj. Ajunsa la editia a XI-a, manifestarea vine, si in acest an, cu noutati, aducand, pe langa sectiunile obisnuite – targul cu vanzare,…

- Noul mecanism de stabilire, declarare si achitare a contributiilor la sanatate si pensii va pune din nu pe drumuri cele 30.000 de persoane care au depus Formularul 600 in termenul legal, respectiv pana la 31 ianuarie, a spus miercuri Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat, duminica, in cadrul Consiliului National al partidului, ca PNL este gata sa guverneze Romania, afirmand ca liberalii sunt „singura formatiune politica care poate schimba destinul Romaniei” si ca USR si PMP nu au oameni care „sa asigure o decizie politica…

- Ora 9:00, dimineața zilei de marți, 6 martie 2018. Primarul Catalin Flutur are zi de audiența. S-au inscris și 13 persoane, cetațeni ai municipiului reședința de județ care doresc sa-i aduca la cunoștința condițiile in care traiesc de deja patru ani de zile.

- In doua luni de zile, peste 70 de oameni au murit din cauza gripei, in Romania, iar cele mai multe decese au fost cauzate de AH1N1- denumita și gripa porcina și de tip B (japoneza). O femeie de 76 de ani, din județul Cluj, a murit chiar pe 1 martie, din cauza virusului de tip B, fiind nevaccinata antigripal.…

- ING Bank a atins anul trecut borna de 100 milioane de tranzactii cu cardul, cu 48% mai multe decat in 2016, iar pe tehnologia contactless portofoliul ING este deja la nivelul pietei din Polonia in ceea ce priveste utilizarea.Seful ING Bank, Michal Szczurek, pariaza ca, dupa cum a inceput acest…

- Trei moldoveni care se indreptau cu masina spre Bulgaria au ramas blocati in nameti aseara in judetul Ialomita din Romania. Ei se deplasau pe un drum inchis din cauza vremii nefavorabile, iar salvatorii romani nu stiu cum au reusit sa treaca de filtrele politiei.

- Irak: 15 femei condamnate la moarte pentru ca fac parte din Statul Islamic. O judecatorie din Irak a condamnat duminica, la moarte, 15 femei cu naționalitate turca, dupa ce acestea au fost gasite vinovate ca fac parte din Statul Islamic. O alta femeie din Turcia, acuzata ca este membra a gruparii jihadiste,…

- Iarna aceasta, zeci de oameni au ajuns la spital intoxicati cu monoxid de carbon de la centralele si sobele din locuinte. Si cum un val de ger napraznic se abate peste Romania, iar sistemele de incalzire vor fi folosite la capacitate maxima, fiti cu bagare de seama.

- Au ramas 24 de ore pana la cele doua partide care vor stabili ultimele doua echipe calificate in play-off: Dinamo, Viitorul și Poli Iași lupta pentru accederea in play-off, dar toate se tem de un "dușman" comun: temperaturile crancene cu care se confrunta Romania in ultimele zile. ...

- “In conditii normale, puterea unei birocratii complet dezvoltate este intotdeauna dominanta” – Max Weber Formularea caracteristicilor birocratiei ii este atribuita sociologului german Max Weber (1864-1920). Birocratia este un sistem de organizare incadrat in teoria statului…

- 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni. Astazi in Romania avem nevoie de cel putin 200.000 de oameni si vor fi toti angajati, in mediul privat. Cel mai atractiv, pentru cineva care cauta un loc de munca, este statul. Asta inseamna mult. Este un mare handicap cata…

- Unul dintre cei mai importanti creatori de masti populare din Romania, Paul Buta, a ”colorat” si in acest an Carnavalul de la Venetia. Mastile si costumele facute de Paul Buta atrag atentia deoarece infatiseaza personaje comice...

- "In urma cu exact 8 ani ( 20 Februarie 2010) colegii din PSD m-au ales in urma unei competitii deschise si corecte sa le fiu lider / voi fi toata viata mandru de acest lucru si recunoscator pentru increderea acordata . In discursul meu de la acel Congres am promis in principal 3 lucruri :…

- Circa 800 de feroviari din intreaga tara protesteaza vineri in fata Ministerului Transporturilor, acestia fiind nemultumiti de subfinantarea sistemului public de transport feroviar, precum si de conditiile de munca. Conform unui comunicat al Confederatiei Nationale Sindicale Meridian,…

- Dragnea, despre demiterea Codruței Kovesi: Tudorel Toader este unul din cei mai indreptatiti si informati oameni din Romania in acest moment pentru a lua o decizie argumentata, a spus miercuri președintele PSD, la sediul partidului. Dragnea nu a dorit sa comenteze daca el considera ca șefa DNA mai trebuie…

- Circa 800 de feroviari din intreaga tara vor protesta vineri, 16 februarie, in fata Ministerului Transporturilor, acestia fiind nemultumiti de subfinantarea sistemului public de transport feroviar, precum si de conditiile de munca, se arata intr-un comunicat al Confederatiei Nationale Sindicale Meridian,…

- Potrivit rezultatelor Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018, circa 25% dintre romanii aflati intr-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data inapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare. Conform cercetarii, in cazul a mai mult de 18% dintre barbatii din…

- Astazi au demarat lucrarile de refacere a gazonului stadionului "Farulldquo; din Constanta.Oficialii echipei de fotbal SSC Farul, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, au spus ca de reabilitarea gazonului se ocupa o firma din Brasov."Sa revenim acasa e o promisiune de a mea, pe care vreau…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca in perioada 20-21 februarie va face o vizita la Bruxelles pentru a se intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker. Aceasta a precizat ca in dezbaterea din Parlamentul European privind situatia justitiei din Romania au fost parlamentari…

- Calin Popescu Tariceanu nu e de acord cu scutirea de impozit pentru IT-isti si spune ca sunt si in alte domenii oameni extrem de valorosi, care nu beneficiaza de aceleasi avantaje. „Eu nu sunt foarte confortabil cu aceasta solutie de scutire de impozite pentru domeniul IT. A fost la un moment dat poate…

- Un incendiu devastator a lasat fara acoperiș aproximativ 18 familii din Constanța, Romania in urma unui incendiu. Pompierii au luptat cu flacarile șapte ore. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

- Gripa a facut o victima si in Hunedoara. Un barbat de 62 de ani a murit, ceea ce inseamna ca, de la inceputul sezonului, s-au inregistrat 10 decese in Romania din cauza gripei. Barbatul avea probleme cardiace si nu era vaccinat. Desi a primit tratament nu a putut fi salvat. Nu se stie exact ce tulpina…

- In situatii exceptionale se poate actiona exceptional. O ocazie pe care PNL o pierde cu gratie. PNL incepe sa semene cu zambetul lui Ludovic Orban, acel zambet cu gura inchisa, cu colturile buzelor ridicate in sus. Ca in mastile de teatru. Una rade, alta plange. Depinde doar de linia gurii. Daca ar…

- Parcul auto national din Romania a crescut cu 8,91% la peste 7,63 milioane de unitați in 2017 fața de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) analizate de Agerpres. Circa 1,3 milioane de autovehicule din numarul total erau inregistrate…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, trimis in judecata pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, sustine ca statul de drept din Romania este asediat de statul paralel si ca o ducem mai prost decat in anii '90, din acest punct de vedere. "Statul de drept din Romania…

- O expozitie cu imagini de la protestele care au avut loc in ultimul an in Romania a fost deschisa marti la Parlamentul European, printre invitati fiind si cativa dintre cei care de aproape doua luni participa la protestul mut "Va vedem din Sibiu!". Unul dintre organizatorii evenimentului cu…

- Intre Romica Jurca, cea mai cunoscuta prezentatoare meteo din Romania, si Nicu Ceausescu a existat o legatura nestiuta: cei doi au fost colegi de facultate la Facultatea de Fizica, potrivit The One.

- Anul acesta sarbatorim 100 de ani de la Marea Unire, 100 de ani de la momentul in care drumul Romaniei s-a schimbat definitiv. La 1 decembrie 1918, s-a scris o pagina fundamentala din prezentul nostru, din fiinta noastra romaneasca, din misiunea ce ne-a fost data de atunci si pentru totdeauna. La acea…

- Romania a fost in 2017 in zodia protestelor. Sute de mii de oameni au protestat pe strazi, iar 2018 a inceput la fel. Modificarea legilor justitiei i-a scos pe oameni in strada. Extrem de nervos, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lanseaza un atac extrem de dur la adresa protestelor…

- Circa 50 de milioane de oameni au murit și o treime din populația lumii a facut gripa intre anii 1918 și 1920. Cercetatorii susțin ca virusurile de azi sunt practic mutații ale celui din urma cu 100 de ani! Epidemia de gripa face ravagii acum in America de Nord, țari din Africa și din Europa, printre…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca a urmarit cu ''foarte mare atentie'' protestele de la sfarsitul saptamanii trecute si si-a exprimat admiratia fata de manifestanti. "Am urmarit cu foarte mare atentie ultimele proteste. Acesti oameni sunt de admirat. Au venit…

- UPDATE 11.34 - O femeie in varsta de 40 de ani a murit din cauza gripei, la Spitalul de Boli Infectioase din Botosani, fiind al treilea deces inregistrat din cauza virusului gripal in acest sezon.

- Un pui de pisica a fost salvat de catre pompieri, luni, dintr-un apartament din municipiul Bacau care fusese cuprins de flacari. Echipele de intervenție au gasit animalul in momentul in care cautau eventuale victime in locuința incendiata in urma jocului copiilor cu focul. Pompierii bacauani au reușit…

- Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Conform datelor…

- Zecile de mii de oameni adunati in fata Palatului Parlamentului, sambata seara, si-au aprins la unison lanternele telefoanelor si au intonat imnul. Inainte si dupa acest moment au scandat impotriva Guvernului si a Parlamentului. Pe unul dintre blocurile din fata Palatului Parlamentului…

- Este prima ninsoare mai serioasa din aceasta iarna și sunt probleme in multe zone din tara. Pe 3 drumuri nationale nu se poate circula, 50.000 de persoane din 187 de localitati nu au curent electric și toate porturile de la Marea Neagra sunt inchise.

- Presedintele PMP Bistrita-Nasaud, deputatul Ionut Simionca, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca PSD se dovedeste a fi "incapabil" de a conduce Romania si ca liderul acestuia, Liviu Dragnea, ar avea "apucaturi comuniste". Citeste si: Dragnea si Tudose primesc critici DURE dinspre…

- Descoperire impresionanta intr-un apartament din China. Politistii au gasit 64 de milioane de yuani, echivalentul a aproximativ opt milioane de euro, dupa ce au spart un perete. Raziile au fost efectuate in cadrul unei anchete de frauda fiscala.

- Meteorologii avertizeaza ca e posibil sa se produca fenomene meteo extreme in 2018. Furtuna deosebit de violenta din Timișoara, care a provocat moartea a opt persoane și ranirea altor zeci in septembrie 2017, s-a putea repeta. Avertismentul a fost lansat de Elena Mateescu, directorul Administrației…

- Dupa cateva zile petrecute in India, Delia si sotul ei au plecat spre Maldive pentru a-si continua vacanta exotica. Jurata X Factor profita de temperaturile de peste 25 de grade pentru a se bronza si relaxa departe de frigul si agitatia din Romania

- Moschvici abandonat de 25 de ani intr-un garaj cu umezeala. Am tot auzit de mașini abandonate in diferite locuri și care s-au pastrat in perfecta stare, gata sa și porneasca. Dar asta depinde și de locul unde au fost lasate… In anul 1980, din diverse motive, un șofer rus și-a abandonat autoturismul…

- La inceput de an, sute de oameni primesc o lovitura crunta. Dupa ce negocierile privind cumpararea unei importante fabrici din Romania au eșuat, conducerea a hotarat sa inchida unitatea de producție.In urma acestei decizii, sute de angajați vor fi concediați. Disponibilizarile se vor face…

- Liviu Dragnea, președintele PSD și șeful Camerei Deputaților, a acordat un interviu exclusiv petru Antena 3, în care a vorbit despre partidul pe care îl conduce, despre statul paralel și multe alte subiecte. La începutul interviului, Dragnea a marturisit ca se considera un…