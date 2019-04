Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul nigerian Aliko Dangote, cel mai bogat african, a declarat la un forum organizat in Coasta de Fildes, sambata, ca a retras candva 10 milioane de dolari de la banca doar pentru a se uita la banii respectivi si a intelege ca intr-adevar este bogat si nu are doar niste numere pe hartie, relateaza…

- Unii oameni sunt bogați. Foarte bogați. Uneori, se pare ca nici lor nu le vine sa creada cați bani au, așa ca au nevoie de ajutor...vizual. A fost cazul lui Aliko Dangote, cel mai bogat african. Miliardarul a povestit ca a retras candva 10 milioane de dolari de la banca doar pentru a se uita la banii…

- "Cand esti tanar, primul milion este important, dar apoi numerele nu mai inseamna prea mult. Intr-o zi, am scos 10 milioane din cont, am pus banii in masina si i-am dus acasa, in camera mea. M-am uitat la ei si m-am gandit: "Acum cred ca am bani", iar a doua zi i-am dus inapoi la banca", a spus Dangote…

- "Cand esti tanar, primul milion este important, dar apoi numerele nu mai inseamna prea mult. Intr-o zi, am scos 10 milioane din cont, am pus banii in masina si i-am dus acasa, in camera mea. M-am uitat la ei si m-am gandit: 'Acum cred ca am bani', iar a doua zi i-am dus inapoi la banca", a spus Dangote…

- Premierul australian Scott Morrison a anuntat alocarea a 55 de milioane de dolari australieni (39 milioane de dolari americani) pentru finantarea masurilor de securitate la nivelul comunitatilor din tara sa, in urma atacurilor comise vineri de un barbat australian la doua moschei din orasul neo-zeelandez…

- Cea mai costisitoare achiziție de pe piața imobiliara americana a fost facuta de miliardarul Ken Griffin, in varsta de 50 de ani, care a dezvoltat o pasiune pentru imobilele scumpe. Apartamentul este situat in zona de sud a Central Park, cu vedere directa catre parcul emblematic pentru New York și are…

- Turneul are loc in perioada 6 - 16 ianuarie 2019, in Bahamas, si isi propune sa revolutioneze industria pokerului, oferind un fond de premii record de peste 26 de milioane de dolari si un premiu ce ajunge la impresionanta suma de 5,1 milioane dolari.

- Turneul are loc in perioada 6 - 16 ianuarie 2019, in Bahamas, si isi propune sa revolutioneze industria pokerului, oferind un fond de premii record de peste 26 de milioane de dolari si un premiu ce ajunge la impresionanta suma de 5,1 milioane dolari.