Cei mai bătrâni părinţi din lume, la terapie intensivă la o săptămână după naşterea copiilor Cei doi indieni, in varsta de 74, respectiv 78 de ani, au devenit parinti pe 5 septembrie, dupa 57 de ani casnicie. Cei doi au incercat de-a lungul mariajului sa conceapa un copil, dar nu au reusit pana cand nu au urmat un tratament special anul trecut. Daca femeia a ramas la terapie intensiva dupa nastere, sotul acesteia a facut un infarct la doar o zi dupa nasterea copiilor. Potrivit primelor informatii, fetitele sunt sanatoase. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

