Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au fost retinuti, joi, pentru agresarea unor jandarmi la mitingul din 10 august din Piata Victoriei, anunta Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1. Cei doi sunt acuzati de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice.

- Un miting de susținere a procurorului general, Augustin Lazar, este anunțat pentru 7 septembrie, ora 18.00, in Piața Victoriei din București. Evenimentul a fost creat pe Facebook și se intituleaza "Sustin Augustin Lazar - Meeting Pasnic". Ajuns la CSM, Augustin Lazar a fost intrebat ce parere are…

- Colonelul Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmerie a fost audiat joi la Parchetul General in dosarul ce vizeaza violentele de la mitingul diasporei din 10 august din Piata Victoriei. „Mi-am asumat riscul in momentul in care mi-am condus oamenii fara niciun fel de problema”, a declarat…

- Magistrații Judecatoriei Sectorului 1 au dispus, duminica seara, arestarea pentru 30 de zile a celor doi protestatari acuzați de ultraj și tulburarea liniștii publice, Ionuț Liviu Cojoaca și Claudiu Dobre Mihai. (Cele mai bune oferte laptopuri) Ionuț Liviu Cojoaca și Claudiu Dobre Mihai, in varsta de…

- UPDATE – ora 8:36 Circulatia se desfasoara normal la aceasta ora in Piata Victoriei din Bucuresti, dupa incidentele violente de aseara de la mitingul antiguvernamental. Manifestatia a degenerat iar confruntarile dintre jandarmi si unii participanti turbulenti au durat pana dupa miezul noptii. Peste…

- Zeci de mii de romani din tara si din strainatate s au mobilizat pentru a participa la mitingul de vineri din Piata Victoriei din Capitala. Pana la aceasta ora, 24 de persoane participante la mitingul diasporei din Piata Victoriei au avut nevoie de ajutor medical, intre acestea fiind trei jandarmi raniti…

- UPDATE – ora 17:24 Un jandarm a fost ranit la mitingul Diasporei, care se desfasoara, vineri, in Piata Victoriei, el fiind transportat la spital, a declarat pentru AGERPRES coordonatorul SMURD Bucuresti, Bogdan Oprita. ‘A avut un traumatism la antebrat si a fost transportat la Spitalul de Urgenta Floreasca’,…

- Pregatirile pentru mitingul diaspora din Piața Victoriei din București sunt in toi. Daca ieri Jandarmeria Romana anunța ca nu va tolera acte de insubordonare și de violența din partea protestatarilor, astazi, jurnalistul Oreste Teodorescu a lansat un avertisment dur pentru forțele de ordine."Jandarmilor,…